România își modifică radical strategia în sectorul de securitate și își propune o țintă ambițioasă în ceea ce privește finanțarea militară. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii de ultimă oră despre noile planuri ale autorităților de la București.

Într-un interviu acordat pentru Euronews România, oficialul a subliniat că țara noastră va reuși să devanseze calendarul convenit inițial cu aliații nord-atlantici și va aloca un procent record din Produsul Intern Brut (PIB) pentru înzestrare și siguranță națională.

Conform declarațiilor oferite de ministru, pragul de 5% din PIB dedicat sectorului militar va fi atins mult mai repede decât estimările anterioare. Planul inițial stabilit la nivelul Alianței Nord-Atlantice fixa acest obiectiv pentru anul 2035, însă dinamica geopolitică actuală și reformele interne permit o accelerare a procesului.

Radu Miruță a menționat că eforturile actuale de pe toate palierele decizionale demonstrează o determinare clară de a atinge această bornă financiară într-un termen considerabil mai scurt.

Dincolo de simpla suplimentare a resurselor financiare, abordarea strategică a României a suferit o transformare profundă. Accentul nu mai cade doar pe achiziția de tehnică militară din import, ci pe revigorarea capacităților de producție locale. Ministrul interimar a punctat faptul că statul român încetează să mai fie doar un consumator pasiv de securitate colectivă.

Prin deciziile luate în ultima perioadă, România devine un partener activ care investește direct în capacitățile de descurajare și în dezvoltarea industriei autohtone de profil.

Pentru a susține acest ritm rapid de dezvoltare, au fost deja semnate deciziile resmiene privind reluarea activității în mai multe unități strategice de pe teritoriul național. Printre acestea se numără obiective industriale de tradiție, cum ar fi fabrica de arme de la Cugir și Uzina Mecanică Sadu.

De asemenea, planul de relansare include fabrica de pulberi de la Victoria, șantierul naval din Mangalia și unitatea din Mediaș, unde urmează să fie realizată mașina de luptă a infanteriei. Deschiderea și modernizarea acestor puncte de producție reprezintă piloni esențiali în consolidarea apărării.

Radu Miruță a exprimat nemulțumiri față de modul în care s-au desfășurat achizițiile militare în anii precedenți, reproșând fostelor administrații că au cumpărat echipamente de miliarde fără a obține beneficii economice pe termen lung pentru industria de stat. Noua politică impune o regulă clară de offset și producție locală.

Orice partener internațional care dorește să livreze tehnică militară către armata română va fi obligat să asigure transfer de tehnologie, astfel încât o cotă semnificativă din producție, cuprinsă între jumătate și chiar șaptezeci la sută, să fie realizată efectiv în fabricile din România.