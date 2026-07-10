Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, afirmă că industria națională de apărare are nevoie de investiții consistente, însă avertizează că, în forma în care este administrată în prezent, orice finanțare suplimentară riscă să fie irosită. Declarațiile vin în contextul proiectului susținut de Guvern, care prevede posibilitatea ca fondurile din Pilonul II de pensii să fie investite în companii din industria de apărare.

Întrebat vineri, la Constanța, dacă susține propunerea ca o parte din banii administrați de fondurile de pensii private să fie direcționați către industria de apărare, Miruță a spus că problema nu este lipsa banilor, ci modul în care funcționează acest sector:

„Industria de apărare are nevoie de trei lucruri: comenzi din partea statului român, tehnologie şi un management care să n-aibă legătură cu carnetul de partid.”

Ministrul a declarat că este de acord cu ideea atragerii unor resurse financiare pentru industria națională de apărare, însă numai dacă sunt rezolvate problemele de management: „Sunt de acord că industria naţională de apărare are nevoie de cât mai mulţi bani. Toată lumea are nevoie de bani, însă eu apreciez că banii pentru industria naţională de apărare, dacă se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria naţională de apărare, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri.”

Potrivit acestuia, decizia privind utilizarea fondurilor din Pilonul II aparține Guvernului și Ministerului Muncii, deoarece există mai multe domenii care solicită finanțare.

Radu Miruță a susținut că statul român a cheltuit în ultimii ani miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei, însă industria națională nu a beneficiat suficient de aceste investiții.

„Armata Română a avut buget de înzestrare în fiecare an. Armata Română a cheltuit foarte mulţi bani pentru înzestrare de ani de zile. De ce după aceste sume de bani cheltuite de statul român nu am reuşit să trecem aceste sume de bani prin industria naţională de apărare?”

Ministrul a afirmat că fabricile din industria de apărare au rămas în urmă din cauza modului în care au fost administrate.

„Dacă miliardele de euro ar fi fost cheltuite cu trecerea prin fabricile din România, nu am mai fi avut astăzi copaci în fabricile de la Romarm. Avem copaci pentru că industria naţională de apărare a fost de multe ori folosită ca un instrument politic.”

Declarațiile ministrului vin în contextul unui proiect de lege susținut de Guvern, care urmărește modificarea legislației astfel încât fondurile de pensii administrate privat să poată investi în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional.

Executivul argumentează că măsura ar putea contribui la dezvoltarea industriei naționale de apărare și la finanțarea investițiilor necesare în contextul programului european SAFE și al creșterii cheltuielilor pentru apărare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage însă atenția că proiectul ridică mai multe probleme.

Instituția arată că fondurile de pensii au ca obiectiv principal administrarea economiilor populației pentru perioada pensionării și avertizează că investițiile în industria de apărare trebuie analizate inclusiv din perspectiva riscurilor financiare și etice.

ASF mai mai arată că pe Bursa de Valori București există foarte puține companii din domeniul apărării în care fondurile de pensii ar putea investi. În prezent, doar Aerostar, IAR Brașov și Turbomecanica îndeplinesc condițiile necesare.

În aceste condiții, autoritatea avertizează că o parte importantă din banii participanților la Pilonul II ar putea ajunge să finanțeze companii din industria de apărare din alte state.