Cu puțin timp înainte de consultările anunțate de președintele Nicușor Dan pentru găsirea unei soluții la actualul blocaj, deputatul PSD Alexandru Rogobete îi îndeamnă pe liderii de pe scena politică să renunțe la orgolii.

Parlamentarul susține că România are nevoie, în acest moment, de colaborare între partide și de decizii luate în interesul cetățenilor, nu de dispute politice sau ambiții personale.

„Sunt momente în istoria unei țări în care nu mai contează cine are ultimul cuvânt. Contează cine are primul gest de responsabilitate. Cred că acesta este unul dintre acele momente”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Deputatul PSD afirmă că un lider trebuie să aibă capacitatea de a accepta atunci când sunt necesare schimbări și să contribuie la construirea unor soluții.

„Toți greșim. În politică, în administrație, în viață. Dar adevărata măsură a unui lider nu este să pretindă că nu greșește niciodată, ci să aibă maturitatea de a recunoaște când trebuie schimbată direcția și curajul de a construi împreună ceea ce este mai bine pentru oameni”, a continuat Alexandru Rogobete.

În mesajul său, parlamentarul social-democrat a atras atenția că actualele provocări trebuie depășite prin cooperare și dialog între forțele politice.

„România nu are nevoie de orgolii. Nu are nevoie de răzbunări, de etichete sau de blocaje. Are nevoie de lideri care să se așeze la aceeași masă, să se asculte și să găsească soluții. Oamenii nu ne-au trimis în funcții pentru a demonstra cine este mai puternic, ci pentru a le face viața mai bună”, a transmis Alexandru Rogobete.

Acesta susține că liderii politici trebuie să pună pe primul loc problemele cetățenilor și să lase în plan secund calculele electorale.

Alexandru Rogobete a afirmat că este nevoie ca deciziile politice să fie luate ținând cont de preocupările românilor, ale mediului de afaceri și ale tinerilor.

„Trebuie să privim dincolo de calculele politice. Dincolo de sondaje. Dincolo de ambițiile personale. Să privim spre familiile care își fac griji pentru ziua de mâine, spre antreprenorii care așteaptă predictibilitate, spre tinerii care încă mai speră că își pot construi viitorul aici, acasă”, a mai spus Rogobete.

Deputatul PSD a adăugat că viitorul României depinde de capacitatea liderilor politici de a colabora.

„Nu există lideri adevărați fără curajul de a uni. Și nu există viitor pentru România dacă rămânem prizonierii propriilor orgolii. Este timpul să demonstrăm că suntem capabili să construim împreună. Pentru că, la final, oamenii nu vor ține minte cine a câștigat o dispută politică. Vor ține minte cine a avut curajul să pună România pe primul loc”, a mai spus acesta.

Mesajul transmis de Alexandru Rogobete vine înaintea consultărilor pe care președintele Nicușor Dan urmează să le aibă cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, în încercarea de a identifica o soluție pentru formarea unei majorități parlamentare și desemnarea unui premier.

Șeful statului a anunțat că nu va face o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru fără garanția existenței unei majorități care să poată susține un Guvern prin votul Parlamentului.

Nicușor Dan a mai spus, de asemenea, că nu va accepta o formulă de guvernare dependentă de voturile AUR și a recunoscut că, deocamdată, nu există o soluție clară pentru ieșirea din blocajul politic.