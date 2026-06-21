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RO-Alert în Tulcea după un nou atac al Rusiei. Avioane britanice Eurofighter au decolat de urgență

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RO-Alert în Tulcea după un nou atac al Rusiei. Avioane britanice Eurofighter au decolat de urgențăEurofighter Typhoon. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în noaptea de sâmbătă spre duminică un mesaj RO-Alert, după ce Federația Rusă a lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Autoritățile române au activat măsurile de avertizare a populației și au ridicat de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice pentru monitorizarea situației de securitate din zona de frontieră. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian românesc.

Semnale radar detectate în apropierea frontierei

Conform informațiilor transmise de MApN, atacul a avut loc în noaptea de 20 spre 21 iunie 2026 și a vizat ținte civile și infrastructură din Ucraina aflate în apropierea frontierei fluviale cu România.

În timpul monitorizării spațiului aerian, sistemele de supraveghere au detectat un grup de semnale radar la aproximativ 22 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcov, în apropierea graniței româno-ucrainene.

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Ca urmare a evoluției situației, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus transmiterea unui mesaj RO-Alert către populația din nordul județului Tulcea.

Mesajul de avertizare a fost emis la ora 02:16 și a semnalat posibilitatea existenței unor riscuri generate de activități aeriene desfășurate în apropierea frontierei.

Avioane Eurofighter britanice au intervenit în misiune de monitorizare

În cadrul misiunilor de Poliție Aeriană Întărită desfășurate pe teritoriul României, două aeronave Eurofighter Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Britanice au fost ridicate de la sol la ora 02:19.

Drone rusești

Drone. Sursă foto: X.com

Avioanele au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea și au executat misiuni de supraveghere și monitorizare a spațiului aerian din apropierea graniței cu Ucraina.

Prezența aeronavelor aliate face parte din măsurile NATO de consolidare a securității pe flancul estic, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

MApN: Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării a precizat că pe întreaga durată a incidentului nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian național.

Monitorizarea a continuat pe parcursul nopții, iar alerta aeriană instituită pentru nordul județului Tulcea a fost ridicată la ora 03:37, după evaluarea situației operative.

Autoritățile au continuat supravegherea zonei și schimbul de informații cu structurile aliate responsabile de securitatea regională.

Atacurile din zona Dunării mențin nivelul ridicat de vigilență

Incidentul se înscrie într-o serie de atacuri repetate lansate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene din regiunea Dunării, în apropierea graniței României.

În ultimii ani, autoritățile române au activat în mai multe rânduri sistemele RO-Alert și au dispus ridicarea aeronavelor de luptă pentru monitorizarea situațiilor generate de atacurile desfășurate în apropierea teritoriului național

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