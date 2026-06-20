Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, la Istanbul, că instituțiile române au elaborat un plan special de patrulare pentru creșterea securității în zona litoralului, după incidentul în care o dronă maritimă ucraineană s-a autodetonat în Portul Constanța la începutul lunii iunie.

Anunțul vine în contextul debutului sezonului estival și al preocupărilor privind siguranța în zona Mării Negre. Șeful statului a precizat că autoritățile române continuă dialogul cu partea ucraineană pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.

Întrebat despre stadiul investigației și despre modul în care drona a ajuns în apele României, Nicușor Dan a afirmat că au avut loc deja contacte între autoritățile celor două state, iar consultările vor continua și în perioada următoare.

Potrivit acestuia, instituțiile implicate au centralizat informațiile disponibile și au pregătit un document comun care va sta la baza discuțiilor tehnice și militare dintre cele două părți.

Președintele a anunțat că structurile aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne au stabilit măsuri suplimentare pentru monitorizarea și securizarea zonei de coastă.

„Instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea în special în sezonul estival care începe”, a explicat Nicușor Dan.

Măsurile sunt implementate într-o perioadă în care litoralul românesc intră în sezonul de vârf al activităților turistice, iar autoritățile urmăresc prevenirea unor incidente similare în apropierea infrastructurii portuare și a zonelor frecventate de populație.

Șeful statului a precizat că investigația privind incidentul nu este finalizată. Autoritățile române așteaptă concluziile discuțiilor cu partea ucraineană înainte de prezentarea unor informații suplimentare.

„Cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucraineană o să venim cu mult mai multe informații, probabil într-un interval de o săptămână-două”, a declarat președintele.

Potrivit autorităților, ancheta urmărește să stabilească traseul dronei, circumstanțele în care aceasta a ajuns în apropierea Portului Constanța și eventualele riscuri generate pentru infrastructura strategică din zonă.

Incidentul a avut loc pe 5 iunie, când o dronă maritimă ucraineană s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța. La momentul respectiv, mai multe persoane au fost evacuate preventiv din zonă.

La scurt timp după explozie, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că autoritățile române au fost informate de partea ucraineană cu puțin timp înainte de producerea incidentului.

Evenimentul a readus în atenție provocările de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina și al apropierii unor operațiuni militare de granițele României.