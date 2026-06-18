Politica

Parlamentul European adoptă joi o rezoluție privind incursiunile dronelor în România

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Parlamentul European adoptă joi o rezoluție privind incursiunile dronelor în RomâniaParlamentul European. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Parlamentul European urmează să adopte joi o rezoluție privind incursiunile dronelor în România și în alte state membre de pe flancul estic al Uniunii Europene, a anunțat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu.

Parlamentul European adoptă o rezoluție privind incursiunile dronelor în România

Potrivit acestuia, inițiativa a fost declanșată pentru a transforma o serie de incidente de securitate din zona Mării Negre și a frontierei estice într-un răspuns politic comun la nivel european.

„Am inițiat această dezbatere și această rezoluție pentru că, dincolo de știri și statistici, vorbim despre oameni. Despre familii care se trezesc în mijlocul nopții din cauza exploziilor. Despre comunități care trăiesc sub amenințarea permanentă a dronelor. Despre copilul rănit în propria casă la Galați. Despre incidentul de la Constanța”, a transmis Victor Negrescu.

Sunt solicitate măsuri de sprijin pentru comunitățile afectate

Rezoluția, care va fi supusă votului în plenul de joi, transmite un mesaj politic ferm privind securitatea cetățenilor europeni, considerată de eurodeputați ca fiind o prioritate care nu poate fi negociată. Documentul cere întărirea mecanismelor de monitorizare și avertizare timpurie, precum și consolidarea capacităților de apărare anti-dronă pe flancul estic al Uniunii Europene.

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Interiorul apartamentului din Galați, atac dronă

Interiorul apartamentului din Galați, atac dronă. sursa: Facebook Nicusor Dan

De asemenea, sunt solicitate măsuri de sprijin pentru comunitățile afectate de incidente și accelerarea operaționalizării hub-ului european de securitate maritimă de la Marea Neagră.

Inițiativa legislativă a fost construită pe fondul mai multor incidente raportate în statele estice ale Uniunii Europene, iar tema rezoluției vizează „Acțiunile provocatoare inacceptabile ale Federației Ruse și încălcările spațiului aerian al României, statelor baltice și Finlandei prin incursiuni ale dronelor rusești”.

Drona din Constanța. sursa: captura video

Incursliunile dronelor în România s-au înmulțit în ultima perioadă

Reamintim că, în noaptea de 28/29 mai, o dronă cu explozibil lansată de Federația Rusă a lovit un bloc din Galați. Incidentul s-a soldat cu două victime, care au suferit arsuri, și cu distrugerea apartamentului acestora.

O săptămână mai târziu, o dronă maritimă din Ucraina a pătruns în Portul Constanța și s-a auto-detonat.

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