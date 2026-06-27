Dinamo 1948 SA a înregistrat la OSIM marca „DINAMOVISTA – ÎNGHEŢATĂ DE MECI”, un proiect care face parte din strategia clubului de a dezvolta brandul și de a-l apropia de suporteri.

Clubul Dinamo 1948 SA a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) marca „DINAMOVISTA – ÎNGHEŢATĂ DE MECI”, într-un demers care face parte din planul de extindere a brandului în afara terenului de joc. Informația a fost confirmată pentru Profit.ro de Andrei Nicolescu, președinte executiv și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al clubului.

Înainte de declarația acestuia, proiectul este prezentat ca parte a strategiei prin care Dinamo urmărește să dezvolte noi produse dedicate suporterilor și să consolideze legătura dintre club și fani.

Andrei Nicolescu a declarat că aspectele tehnice ale proiectului sunt în curs de finalizare și vor fi prezentate public după ce toate detaliile vor fi confirmate, astfel încât lansarea produsului să fie realizată în condiții corespunzătoare.

Inițiativa este pregătită la exact un an după ce FC Dinamo a ieșit din procedura de insolvență. La momentul respectiv, clubul a anunțat că hotărârea instanței a venit după un proces amplu de reorganizare financiară și administrativă, desfășurat cu sprijinul echipei de conducere, al investitorilor, partenerilor și suporterilor.

„Astăzi este despre speranță, luptă și renaștere. Mulțumim tuturor celor care nu ne-au lăsat singuri! Ieșirea din insolvență este o victorie a suporterilor, a celor care au crezut și au mers mai departe, chiar și atunci când părea imposibil”, a declarat la acel moment Andrei Nicolescu.

Dinamo 1948 SA a solicitat deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul București în luna iunie 2021, după ce clubul acumulase din nou datorii de 29,7 milioane de lei la finalul anului 2020, echivalentul a aproximativ șase milioane de euro.

Printre obligațiile financiare se aflau și sumele datorate unor jucători care au câștigat litigii împotriva clubului.

În primăvara anului 2022, Dinamo a retrogradat pentru prima dată în liga secundă, pe fondul problemelor financiare cu care se confrunta.

Între timp, echipa a revenit în primul eșalon, iar rezultatele au fost în creștere de la un sezon la altul. În ultima ediție de campionat, Dinamo s-a aflat, la un moment dat, în lupta pentru câștigarea titlului.