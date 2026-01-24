Social

Rețetă din caietul bunicii. Tartă cu mere, nuci și scorțișoară

Tarta cu mere. Sursa foto: Freepik
Puține deserturi reușesc să trezească amintiri la fel de puternice precum tartele sau plăcintele cu mere. Aroma de aluat copt, scorțișoară și mere dulci-acrișoare te trimite imediat cu gândul la bucătăria bunicii, acolo unde timpul părea să curgă mai încet, iar deserturile nu aveau nevoie de decoruri spectaculoase pentru a fi savurate. Fie că alegi să îi adaugi deasupra cremă de brânză sau o preferi simplă, gustul acesteia te va impresiona.

Tartă cu mere, scorțișoară și nuci

Pentru blat și umplutură vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

  • 2 căni de piure de mere
  • 1 cană de zahăr brun
  • 1/4 cană de margarină
  • 2 ouă mari
  • 2 căni de făină
  • 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu
  • 1 linguriță de scorțișoară
  • 1/2 linguriță de nucșoară
  • 1/4 linguriță de cuișoare măcinate
  • 1/4 linguriță de sare
  • 1 cană de nuci tocate grosier
  • 1 cană de curmale și stafide tocate

Pentru glazură:

  • 100 g cremă de brânză
  • 1 lingură de unt
  • 2 lingurițe de extract de vanilie
  • 1 cană de zahăr pudră

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 180 de grade Celsius. Piureul de mere se pune într-o cratiță, peste care se adaugă margarina, iar amestecul se încălzește ușor până când margarina se topește complet și compoziția devine omogenă. Se lasă câteva minute să se răcească.

Într-un vas separat, ouăle se bat cu zahărul brun până când amestecul capătă o consistență cremoasă. Ingredientele uscate se cern pentru a evita cocoloașele.

Tartă cu mere, nuci și scorțișoară. Desertul pe care merită să îl încerci

Într-un bol încăpător se amestecă piureul de mere cu ouăle bătute și zahărul, apoi se adaugă ingredientele uscate. Se amestecă totul până se obține un aluat omogen. La final se încorporează nucile, curmalele și stafidele, pentru a completa gustul și textura tartei.

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se introduce în cuptor pentru aproximativ 45 de minute, până când tarta este coaptă în interior și ușor rumenită deasupra.

Pentru glazură, crema de brânză se toarnă peste untul moale, iar deasupra se adaugă extractul de vanilie și zahărul pudră. După ce tarta s-a răcit complet, glazura se întinde uniform deasupra.

