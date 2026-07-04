O rețetă de clătite nu trebuie să însemne neapărat multe calorii și zahăr. Cu câteva ingrediente bogate în proteine și o cantitate redusă de făină, poți pregăti un desert pufos, sățios și potrivit pentru persoanele care vor să își controleze aportul caloric fără să renunțe la gustul dulce.

Textura pufoasă, gustul delicat și ingredientele simple transformă această rețetă într-o variantă ideală pentru persoanele care urmăresc un stil de viață echilibrat sau încearcă să își mențină deficitul caloric.

Spre deosebire de clătitele clasice, această variantă pune accent pe un aport ridicat de proteine, datorită combinației dintre ou, albuș de ou și skyr. În plus, cantitatea redusă de făină contribuie la un preparat mai ușor, fără a compromite gustul sau consistența.

Dacă îți dorești un plus de proteine, poți înlocui o parte din făină cu pudră proteică, obținând astfel un preparat și mai potrivit pentru perioadele în care urmărești dezvoltarea masei musculare sau pur și simplu vrei o masă mai sățioasă.

1 ou

100 g albuș de ou

80 g skyr natur

30 g făină sau 20 g făină și 10 g pudră proteică

½ linguriță praf de copt

îndulcitor, după gust

esență de vanilie (opțional)

Ingredientele sunt ușor de găsit și nu necesită pregătiri speciale, ceea ce face ca această rețetă să poată fi pregătită rapid chiar și în zilele aglomerate.

Prepararea este simplă și durează doar câteva minute. Începe prin a pune toate ingredientele într-un bol încăpător. Amestecă bine cu un tel sau cu un blender vertical până când obții un aluat fin, fără cocoloașe. Dacă alegi să folosești și esență de vanilie, aceasta va oferi un plus de aromă fără să adauge un număr semnificativ de calorii.

După omogenizare, lasă aluatul să se odihnească timp de aproximativ două-trei minute. Acest pas ajută ingredientele să se combine mai bine și contribuie la obținerea unor clătite mai pufoase.

Încălzește o tigaie antiaderentă și unge-o foarte ușor cu spray de gătit. Nu este nevoie de o cantitate mare de ulei, deoarece suprafața antiaderentă permite coacerea uniformă a clătitelor.

Toarnă cantități mici de aluat pentru a obține clătite de dimensiuni reduse. Acestea se coc rapid și sunt mai ușor de întors decât cele clasice. Momentul potrivit pentru întoarcerea clătitelor este atunci când la suprafață încep să apară bule. După încă unul-două minute pe partea cealaltă, clătitele sunt gata de servire, potrivit Jurnal de Slăbit.

Persoanele care încearcă să slăbească renunță adesea la deserturi de teama numărului mare de calorii. Totuși, o alegere inspirată a ingredientelor poate transforma un preparat aparent "interzis" într-o opțiune compatibilă cu un plan alimentar echilibrat.

Ouăle și albușurile oferă proteine de calitate, în timp ce skyr-ul contribuie atât la consistența aluatului, cât și la un aport suplimentar de proteine. În același timp, cantitatea redusă de făină și folosirea îndulcitorului în locul zahărului ajută la scăderea aportului caloric.

Proteinele contribuie și la instalarea senzației de sațietate, ceea ce poate reduce tentația de a consuma gustări bogate în zahăr între mese.

Un avantaj important al acestei rețete de clătite este versatilitatea. Preparatul poate fi personalizat în funcție de preferințe și de obiectivele alimentare.

Le poți servi simple sau alături de fructe proaspete, precum afine, căpșuni, zmeură ori banane în cantități moderate. O altă variantă este să adaugi un strat subțire de iaurt skyr și câteva fructe de pădure pentru un plus de prospețime.

Dacă preferi un gust mai intens, poți presăra scorțișoară sau câteva fulgi de cocos, fără să modifici semnificativ profilul nutritiv al preparatului.

Indiferent dacă alegi să le consumi la micul dejun, după antrenament sau ca desert, această rețetă de clătite demonstrează că un preparat gustos poate fi în același timp echilibrat și bogat în proteine. Cu ingrediente puține și un mod de preparare rapid, clătitele reprezintă o alternativă excelentă pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce, dar vrei să îți păstrezi obiectivul de a rămâne în deficit caloric.