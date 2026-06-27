Puțin peste șase din zece români aveau locuințele racordate la sistemele de canalizare în 2025, în timp ce diferențele dintre mediul urban și cel rural continuă să fie foarte mari, arată cele mai recente date publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Potrivit instituției, 11.639.167 de persoane erau conectate la rețelele de canalizare anul trecut, ceea ce reprezintă 61,1% din populația rezidentă a României.

Comparativ cu 2024, numărul beneficiarilor a crescut cu 61.119 persoane, pe fondul extinderii infrastructurii. În același timp, 11.447.695 de locuitori, echivalentul a 60,1% din populația rezidentă, erau conectați la sisteme de canalizare prevăzute cu stații de epurare, cu 88.070 de persoane mai mult decât în anul precedent.

Potrivit INS, evoluția este rezultatul investițiilor realizate pentru dezvoltarea rețelelor de canalizare și a infrastructurii de epurare a apelor uzate.

Analiza pe regiuni arată diferențe importante în ceea ce privește accesul la rețeaua de canalizare.

Cea mai mare pondere a populației conectate se înregistrează în regiunea București-Ilfov, unde 97,1% dintre locuitori beneficiază de aceste servicii. Urmează regiunile Vest, cu un grad de conectare de 73,1%, și Centru, unde procentul ajunge la 72,6%.

La polul opus se află regiunea Nord-Est, unde doar 41,1% din populație este racordată la sistemele de canalizare. Procente reduse se înregistrează și în Sud-Muntenia, cu 42,8%, respectiv în Sud-Vest Oltenia, unde gradul de conectare este de 51,3%.

Datele INS evidențiază că decalajul dintre mediul urban și cel rural rămâne unul semnificativ. În orașe, aproape întreaga populație beneficiază de servicii de canalizare.

În 2025, 9.751.800 de persoane erau conectate la rețea, reprezentând 99,8% din populația rezidentă urbană.

În schimb, în mediul rural, doar 1.887.367 de persoane aveau acces la sistemele de canalizare, ceea ce înseamnă doar 20,4% din populația rezidentă din sate.

Potrivit INS, din totalul persoanelor conectate la sistemele de canalizare, 98,4% beneficiau și de servicii de epurare a apelor uzate, ceea ce indică o acoperire aproape completă a infrastructurii de tratare pentru locuințele deja racordate la rețea.