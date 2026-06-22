Finanțare pentru județul Prahova. Guvernul pune la dispoziție 32 de milioane de lei

Guvernul a aprobat alocarea a 32 de milioane de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului pentru dezvoltarea unor surse alternative de apă în județul Prahova, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu. Decizia a fost adoptată în ședința de Guvern și vine după problemele apărute anul trecut în zona lacului Paltinu, când peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă timp de două săptămâni.

Ministrul interimar al Mediului a anunțat că Executivul a aprobat finanțarea necesară pentru realizarea unor soluții alternative de alimentare cu apă în județul Prahova.

„32 de milioane de lei tocmai au fost aprobate să fie date din Fondul de Rezervă al Guvernului pentru finanţarea surselor alternative de apă în judeţul Prahova, ca incidentul de la Paltinu de anul trecut să nu se mai întâmple niciodată”, a declarat, luni seară, Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului interimar, măsura este rezultatul unei colaborări între mai multe instituții implicate în identificarea unei soluții pentru evitarea unor situații similare în viitor.

Diana Buzoianu a afirmat că proiectul finanțat prin Fondul de Rezervă al Guvernului a fost stabilit în urma activității unei comisii de lucru interministeriale din care a făcut parte și Ministerul Mediului. Conform acesteia, soluția a fost identificată împreună cu autoritățile locale din Prahova.

„Este o soluţie comună propusă în urma comisiei de lucru interministerială, din care Ministerul Mediului a făcut parte, soluţie care a fost identificată cu ajutorul Consiliului Judeţean Prahova şi Prefectului judeţului Prahova.”

Ministrul interimar a transmis și un mesaj de mulțumire instituțiilor care au susținut finanțarea proiectului.

„Mulţumesc Premierului, Ministerului Dezvoltării şi Ministerului Finanţelor pentru faptul că au susţinut soluţia propusă în comisia interministerială şi au alocat fondurile necesare! Asta înseamnă grija reală faţă de comunităţile locale! Nu promisiuni goale, ci resurse alocate real pentru a fi realizate lucrări esenţiale”, a mai transmis Buzoianu.

Alocarea fondurilor vine după problemele majore înregistrate anul trecut în județul Prahova, când alimentarea cu apă a fost afectată în mai multe localități.

La acel moment, peste 107.000 de locuitori din 14 localități au rămas fără apă potabilă timp de aproximativ două săptămâni. Situația a fost provocată de creșterea turbidității apei din lac, pe fondul ploilor torențiale și al lucrărilor de decolmatare desfășurate la conductele barajului.

Din cauza nivelului ridicat de impurități, apa nu a mai putut fi tratată și introdusă în sistemul de distribuție. Incidentul a generat un amplu scandal la nivel național și a determinat autoritățile să caute soluții pentru reducerea riscului unor situații similare în viitor.