Schimbare majoră pentru 21.000 de locuitori din Otopeni: Infrastructura de apă și canalizare intră în linie dreaptă pentru modernizare
- Munteanu Virgil
- 18 iunie 2026, 13:58
Calitatea vieții de zi cu zi pentru cele peste 21.000 de persoane care locuiesc în orașul Otopeni este pe cale să se îmbunătățească considerabil. Veolia România Soluții Integrate (VRSI), în parteneriat strâns cu Primăria Orașului Otopeni, avansează rapid cu lucrările de modernizare a sistemului public de apă și canalizare, oferind comunității locale servicii sigure și un mediu mai curat.
Cele mai presante șantiere din oraș, inclusiv cel de pe strada 1 Mai, se apropie cu pași repezi de finalizare, aducând un plus de confort în casele oamenilor.
Adio probleme cu presiunea apei: Lucrările de pe strada 1 Mai, finalizate în iulie 2026
Una dintre principalele nemulțumiri ale cetățenilor din zonele aflate în plină dezvoltare rezidențială a fost legată de fluctuațiile de debit și presiune în rețeaua de apă și canalizare. Pentru a rezolva definitiv această problemă, conducta de alimentare cu apă de pe strada 1 Mai este înlocuită și complet redimensionată.
Lucrarea a atins un stadiu de 75%, iar echipele din teren estimează finalizarea completă în luna iulie 2026. Această modernizare vine la pachet cu optimizările deja realizate la Gospodăria de Apă Oituz și traversarea Polonă/DN1, măsuri care au crescut deja presiunea apei pe străzile Ion Creangă, Odăii și George Enescu.
Protecția mediului în comunitate: Stația de epurare se extinde masiv
Un alt punct critic pentru sănătatea publică și protecția mediului înconjurător îl reprezintă modernizarea Stației de Epurare „Centru/Transilvaniei”. Ajuns la un stadiu de execuție de 85%, proiectul va fi gata la finalul acestui an. Pentru comunitate, acest lucru înseamnă o capacitate de preluare a apelor uzate de patru ori mai mare, eliminând riscurile de deversări sau disfuncționalități în perioadele cu precipitații abundente.
În plus, pentru siguranța sanitară a cartierelor, stațiile Matei Basarab și Marin Preda trec printr-un proces complet de izolare și transformare în stații moderne de pompare, reducând disconfortul olfactiv și crescând siguranța rețelei de canalizare din vecinătatea locuințelor.
„Sunt soluții tehnice complexe, cu lucrări vizibile în teren, care vor conta pe termen lung pentru calitatea vieții celor peste 21.000 de locuitori”, a declarat Irina Munteanu, Director General VRSI.
Prin acest program, Otopeniul face trecerea de la statutul de „oraș-satelit” asaltat de șantiere, la o comunitate urbană matură, unde utilitățile publice de bază sunt gândite să asigure un trai civilizat, igienic și sustenabil pentru fiecare familie.