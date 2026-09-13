Republica Moldova. Robert Cerari, baronul romilor a venit sâmbătă de la Soroca ca să facă pace în satul Vulcăneşti, din raionul Nisporeni, unde, de mai mulţi ani se duce o luptă pe viaţă şi pe moarte dintre două clanuri.

Pe o ploaie torenţială, însoţit de şeful Poliţiei din raionul Nisporeni, Robert Cerari s-a întâlnit cu cca 50 de locuitori din Vulcăneşti în faţa şcolii.

Pentru că instituţia era închisă în zi de weekend, participanţii la întâlnire s-au adăpostit sub acoperişul de la scările instituţiei. Iar unii au rămas să stea în ploaie.

Baronul Robert Cerari a îndemnat romii din Vulcăneşti la calm şi conveţuire în pace. „Nu e bine ce se întâmplă. Suntem ţigani şi trebuie să ne respectăm, să ne aşezăm la masă şi să ne rezolvăm problemele. Nu vreau să mai aud de clanuri şi intrigi. Nu trebuie să ne spună cineva cu cine să bem, să dăm mâna. Romii sunt oameni liberi.

Înainte trăiam în şatră, mâncam toţi dintr-o strachină şi ne înţelegeam. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am făcut case, avem fiecare paharul său şi nu ne putem înţelege într-o mahala”, a declarat baronul.

Ilie Bogdan, liderul unui clan din satul Vulcăneşti, a adus acuzaţii în adresa liderului clanului advers, Ruslan Stoica, care nu era prezent la întâlnire. Acesta l-a acuzat pe Stoica că se conduce de legile hoţeşti.

„Fratele meu, să nu vorbim de rău pe cei care nu sunt prezenţi”, i-a răspuns Cerari.

Tatăl băiatului, reţinut recent de Poliţia din Ungheni pentru presupus trafic de droguri, s-a plâns că cineva ar fi pus intenţionat droguri în maşina fiului său ca să-i fabrice dosar. Robert Cerari a declarat că de acest caz trebuie să se ocupe organele de drept.

„Avem legea ţigănească, să ne aşezăm la masă, să discutăm şi să facem regulă. Dar în primul rând trebuie să respectăm legea statului în care trăim”, le-a explicat semenilor săi baronul de la Soroca.

Robert Cerari i-a invitat pe reprezentanţii celor două clanuri de la Vulcăneşti să vină la Soroca pentru discuţii.

„Data viitoare o să veniţi voi la mine. Alegegi reprezentaţi din fiecare parte. Veniţi cu câte o maşină. Vom invita ţigani din Otaci şi alte localităţi, ne vom aşeza la masă şi vom discuta.

Eu pot să mă implic la Parlament, la Uniunea Europeană cu probleme mult mai importante pentru romi. Iar neînţelegerile dintre noi trebuie să le rezolvăm prin discuţii”, a spus baronul.

În seara zilei de 25 mai 2019, Ruslan Ibrian, fiul lui Ruslan Stoica, unul dintre cei mai înstăriți locuitori din sat, a tras câteva focuri de armă în direcția lui Serghei Stoica, 39 de ani, capul unei alte familii de romi înstăriți.

S-a întâmplat în timp ce familia lui Serghei Stoica descărca din mașină darurile pentru nunta fiicei mai mari, care urma să aibă loc peste o zi. În acest timp la poartă a parcat o mașină de teren, în care se aflau cinci tineri din sat, a urmat o ceartă.

Ruslan Ibrian a tras câteva focuri din pistolul deținut legal, rânindu-l mortal pe stăpânul casei. După crimă, Ruslan Ibrian a venit acasă. Iar tatăl său a chemat poliția, care l-a încătușat. Ceilalți patru tineri au fost reținuți la distanţa de câteva zile.

Ruslan Ibrian a fost condamnat la 12 ani de închisoare, iar cei care veniseră cu ei, la câte 2ani.

Rudele lui Serghei Stoica însă au vrut ca autorul crimei să fie condamnat pe viaţă. Ei au acuzat autorităţile că au fost mituite de rudele lui Ruslan Ibrian.

Până însă să se pronunţe instanţa, rudele defunctului au organizat vendeta lor. Au izgonit din sat peste 30 de persoane, printre care femei şi copii. Au vandalizat casa părinţilor lui Ibrian. Iar casa părinţilor unui tânăr care se afla în maşină a fost incendiată.

Războiul a fost oprit de forţele de ordine după ce romii prigoniţi s-au adresat jurnaliştilor şi cazul a devenit public.