Exclusiv. „Republica Vulcăneşti”: Campanie anti-drog şi istoria unei crime care ţine de şapte ani pe jar o comunitate. Video

Republica Moldova. În satul Vulcăneşti, raionul Nisporeni, localitate cu populaţie prenponderent de etnie romă, spiritele s-au încins din nou. De data aceasta, o parte din locuitori au făcut front comun împotriva circulaţiei drogurilor în localitate, care potrivit lor, le consumă mai mult de jumătate din săteni, de la mic la mare.

Dar cel mai mult i-a înfuriat pe romii din Vulcăneşti faptul că un tânăr consătean de al lor, reţinut de poliţie că ar avea droguri în maşină, a fost eliberat în aceeaşi zi. Familia tânărului, una desstul de influentă în localitate, susţine că dosarul le-a fost fabricat de „duşmani”, consăteni de ai lor.

Ambele părţi însă acuză poliţia de inactivitate şi că ar lua şpagă pentru a muşamaliza dosare sau a fabrica altele noi.

Satul Vulcăneşti din raionul Nisporeni, situat la distanţa de cca 70 de kilometri de la Chişinău şi de 20 de kilometri de la frontiera cu România, este localitatea cu proporţia cea mai mare de populaţie romă din Republica Moldova. În localitate sunt doar trei familii de moldoveni, iar alţii, câţiva moldoveni au ajuns să locuiască aici după ce şi-au unit destinele cu romi. Localitatea care numără puţin peste o mie de locuitori, uimeşte prin contrastele pe care le întâlneşti la fiecare pas.

Alături de gospodăriile de lux și casele excentrice, cu camere de supraveghere instalate la fiecare colț şi bolizi de ultimă generație, vezi şi multe case sărăcăcioase. Satul Vulcănești a fost menționat documentar în anul 1443.

Maneliștii români, Florin Salam, Adrian Minune și Nicolae Guță sunt lăutarii preferați la multe nunți și cumetrii în Vulcănești. Iar însemnul bunăstării sunt bijuteriile masive din aur pe care le poartă atât femeile, cât şi bărbaţii.

Cu regularitate, între locuitorii din Vulcăneşti apar conflicte care până la urmă se transformă în războaie dintre clanuri. Cu victime umane şi bunuri distruse. Ultimul astfel de caz a avut lc în 2019, când un tânăr a împuşcat un bărbat chiar în ajunul nunţii fiicei sale. Acest caz ţinând până în prezent pe baricade două clanuri.

Despre faptul că în satul Vulcăneşti se vând drogurile „ca ridichea la piaţă” am fost sesizaţi pentru prima dată de către o locuitoare de acolo. Femeia ni s-a plâns că soţul şi singurul fiu sunt consumatori.

„Se vând multe prostii la noi în sat. Iau un fel de pastile şi înnebunesc. Mi se rupe inima mai ales pentru fecior. Dar aproape tot tineretul din sat ia prostii. Şi le vând tot ai noştri, din sat”, ni s-a plâns atunci femeia.

Rudolf (numele schimbat n.r.) are sub 50 de ani şi spune că i-a rămas foarte puţin de trăit. „Sunt grav bolnav. Drogurile mi-au distrus sănătatea. Dar am copii, am nepoţi. Şi nu vreau ca ei să repete soarta mea”, ne-a spus bărbatul.

El chiar ne-a organizat o scurtă excursie în cimitirul satului ca să ne arăte câţi locuitori din Vulcăneşti au decedat de tineri din cauza drogurilor. Şi a povestit cu lux de amănunte care sunt preţurile la drogurile care se vând în sat.

Svetlana este mama unui adolescent. Aceasta ne-a declarat că a închiriat un apartament în Chişinău pentru că îi este frică să stea în casa din Vulcăneşti din cauza riscului ca fiul să ajungă consumator de droguri.

„Ne este frică pentru copii. Cei care vând droguri şi-au făcut case ca nişte palate. Şi plătesc la poliţie pentru protecţie. Ne omoară copiii şi nimeni nu le face nimic”, ni s-au plâns câteva locuitoare din Vulcăneşti.

La 30 august, o echipă de patrulare a Poliţiei din Ungheni a oprit un automobil condus de un tânăr de 22 de ani din Vulcăneşti. Automobilul nu a fost oprit întâmplător. Cineva a sunat la 112 şi a anunţat că în maşină sunt droguri. În urma percheziţiei, în automobil au fost găsite câteva pachete cu conâinut suspect.

Noi am reuşit să vorbim cu denunţătorul. „El a fost la cineva în satul Pârliţa, de la care a luat o cantitate mai mare de droguri. Ceea ce am văzut din fotografia pe care mi-a arătat-o poliţistul care l-a reţinut, părea să fie cel puţin vre-un kilogram”, a declarat denunţătorul pentru EvZ.

Faptul că în automobilul respectiuv au fost găsite droguri ni l-a confirmat la telefon şi poliţistul care a a efectuat percheziţia.

Suspectul, pe nume Leonardo Bogdan, a fost reţinut şi escortat la Inspectoratul de Poliţie Ungheni. Fiind eliberat peste câteva ore.

„Cum se poate aşa? Să fie prins cu narcotice şi să fie eliberat? Ei se laudă că au oamenii lor peste tot. Au bani, plătesc şi nu le face nimeni nimic. Ei au dosare şi pentru trafic de fiinţe umane. Au dus oameni la cerşit. Şi de fiecare dată au scăpat”, ne-au declarat indignaţi câţiva locuitori din Vulcăneşti.

Vasile Burlacu, şeful Inspectoratului de Poliţie Ungheni, a declarat pentru EvZ că Leonardo Bogdan a fost eliberat pentru că poliţia nu era sigură că cele descoperite la el erau droguri.

„A fost un denunţ la 112. Noi nu ştim ce este în pachete. Le-am trimis la expertiză. Să vedem dacă sunt droguri. Tot experţii trebuie să măsoare cantitatea. Ca să se pornească dosar penal pentru trafic de droguri trebuie să fie o anumită cantitate. S-au găsit vre-o 3-4 pacheţele. Dar ce era acolo, nu putem şti la sigur fără expertiză.

Din acest motiv, nu am pornit dosar penal şi am fost nevoiţi să-l eliberăm. Există prezumţia nevinovăţiei”, ne-a declarat comisarul şef de la Ungheni.

Din procesul verbal de audiere a unui martor rezultă că în cazul dat a fost pornit un dosar contravenţional.

Nu am reuşit să-l contactăm pe Leonardo Bogdan. Dar am putut să discutăm cu tatăl său, Leonid Bogdan. Acesta a declarat că cineva i-a pus droguri în maşina fiului său. Şi presupune că au făcut-o poliţiştii sau duşmanii săi din sat.

Leonardo a fost la Făleşti la o prietenă. Iar maşina sa are o problemă. Dacă motorul se supraîncălzeşte, după ce o opreşte, nu se mai porneşte până nu se răceşte. Aşa că a lăsat maşina cu motorul pornit şi uşile deschise la poarta fetei. Iar ei s-au dus să se plimbe până la iaz. Iată atunci i-au pus narcoticelele. Este unul la noi în sat, care are ură pe familia noastră. Şi a promis că o să ne fabrice dosare. Plăteşte la poliţie şi ne fabrică dosare. Toate dosarele pe care le are familia noastră, cele pentru trafic de persoane, toate sunt fabricate la comanda lui. Aest om mi-a amenininţat familia. A zis că ne va ucide pe toţi. Şi noi ne-am adresat la poliţie. Este dosar penal”, ne-a declarat Leonid Bogdan.

Peste puţin timp am fost contactaţi de bunicul lui Leonardo, Ilie Bogdan, supranumit Şerif. Acesta a declarat că drogurile i-au fost puse nepotului în maşină la comanda consăteanului său, Ruslan Stoica. El este tatăl băiatului condamnat la ani grei de închisoare pentru omorul din 2019.

A ucis omul şi trebuia să primească pentru asta pe viaţă. Eu am fost printre cei care au fost la mitingul pentru susţinerea familiei celui ucis. Am fost vre-0 200 de persoane. El controlează vre-o cinci familii în sat. Cu care ne terorizează familia. Bagă în închisoare oamenii nevinovaţi din sat. Eu respect legea şi vreau să se facă după lege. Dacă ceva, noi ne adresăm la poliţie. Dar ei sunt cu hoţii. Se cunosc cu autorităţi interlope din Georgia, Rusia, Polonia. Ruslan le plăteşte bani ca aceştia să ne declare castă inferioară. Ca lumea să refuze să dea mâna cu noi şi să nu vrea să bea cu noi. Pe urmă a trebuit să le plătim la hoţii în lege câte 10-12 mii de euro, ca să ne excludă din această castă. Şi să putem să bem şi noi cu alţi oameni din sat. Ruslan are terenuri, are livadă de pruni. Ştiţi, prunele sunt foarte scumpe acum. Şi are cu ce plăti la poliţie ca să ne fabrice dosare. Nu ca mine, care trăiesc din pensie. Ruslan nu este stimat în sat. Iată pe mine m-a ales satul un fel de staroste, ca să am grijă să fie regulă şi să se respecte legea. Pentru că eu ştiu carte. Eu am lucrat mulţi ani diriginte de şantier în Bielarus”, ne-a spus capul familiei Bogdan. Întrebat dacă are vre-o implicare în incendierea unei casedin Vulcăneşti, bărbatul a recunoscut: „Ce era să facem? Doi băieţi ai lui Florin au fost când l-au ucis pe omul cela. Regula la ţigani este că dacă ucizi un om, familia ta trebuie să părăsească satul. Dar ei nu au plecat. Dar se ţin încă mândri şi ne atacă pe noi. Atunci când oamenii au vrut să-i fugărească din sat, eu i-am oprit. Că nu poartă vina pentru ce au făcut băiatul lor. Acum, ca răsplată, îmi fabrică dosare”, a adăugat bărbatul.

La întrebarea dacă în Vulcăneşti se vând droguri, Ilie Bogdan a răspuns: „Doamne fereşte! Nici vorbă. Nu este aşa ceva. Oamenii iau doar Tramadol (medicament care acţionează asupra sistemului nervos central şi este folosit pentru calmarea dureririlor de intensitate moderată până la severă, de exemplu: durerea post- traumatică sau de durearea provocată de cancer n.r.).

Sunt oameni pe care îi doare capul. Şi doctorii le prescriu Tramadol”.

L-am contactat şi pe Ruslan Stoica, care a respins toate acuzaţiile. „A fost câteva zile în urmă la mine. Eram la cules prune cu soţia şi nora. Mi-a cerut să nu vorbesc cu nişte oameni din sat. I-am spus că nu am pentru ce să o fac”, a răspuns bărbatul.

În seara zilei de 25 mai 2019, Ruslan Ibrian, fiul lui Ruslan Stoica, unul dintre cei mai înstăriți locuitori din sat, a tras câteva focuri de armă în direcția lui Serghei Stoica, 39 de ani, capul unei alte familii de romi înstăriți.

S-a întâmplat în timp ce familia lui Serghei Stoica descărca din mașină darurile pentru nunta fiicei mai mari, care urma să aibă loc peste o zi. În acest timp la poartă a parcat o mașină de teren, în care se aflau cinci tineri din sat, a urmat o ceartă.

Ruslan Ibrian a tras câteva focuri din pistolul deținut legal, rânindu-l mortal pe stăpânul casei. După crimă, Ruslan Ibrian a venit acasă. Iar tatăl său a chemat poliția, care l-a încătușat. Ceilalți patru tineri au fost reținuți la distanţa de câteva zile.

Ruslan Ibrian a fost condamnat la 12 ani de închisoare, iar cei care veniseră cu ei, la câte 2ani.

Rudele lui Serghei Stoica însă au vrut ca autorul crimei să fie condamnat pe viaţă. Ei au acuzat autorităţile că au fost mituite de rudele lui Ruslan Ibrian.

Până însă să se pronunţe instanţa, rudele defunctului au organizat vendeta lor. Au izgonit din sat peste 30 de persoane, printre care femei şi copii. Au vandalizat casa părinţilor lui Ibrian. Iar casa părinţilor unui tânăr care se afla în maşină a fost incendiată.

Războiul a fost oprit de forţele de ordine după ce romii prigoniţi s-au adresat jurnaliştilor şi cazul a devenit public.

Am încercat să obţinem un comentariu despre cele ce se întâmplă în Vulcăneşti de la Inspectoratul de Poliţie Nisporeni.

Iniţial am vorbit cu şeful adjunct al Inspectoratului, Denis Popescu. Funcţionarul a refuzat să ne răspundă la întrebări, menţionând doar că poliţia reacţionează la orice sesizare care vine de la Vulcăneşti. Apoi ne-a îndemnat să vorbim cu şeful Inspectoratului.

Sergiu Andronache, şeful Poliţiei din Nisporeni, ne-a spus iniţial să revenim după 20 de minute. Apoi nu ne-a mai răspuns la apeluri.

Precizăm că Inspectoratul de Poliţie Nisporeni nu are comunicator.

Iniţiatorii mişcării anti-drog din Vulcăneşti au declarat că nu vor lăsa lucrurile aşa. Aceştia şi-au angajat un avocat, care le-a ticluit şi o plângere la Procuratura Generală.

În Republica Moldova, consumul propriu-zis de droguri fără prescripție medicală, precum și procurarea sau păstrarea acestora în cantități mici pentru consum propriu, constituie o contravenție și este sancționat conform Codului Contravenţional, cu amendă care porneşte de la 100 de euro.

Semnatarii petiţiei îşi pun întrebarea, cum au constatat oamenii legii din Ungheni că Leonardo Bogdan este consumator de droguri? Şi de ce i-au eliberat în acest caz maşina?

Aceştia au declarat că dacă oamenii legii nu vor lua măsuri urgențe cu cei care vând droguri la ei în sat, vor protesta non-stop în faţa Procuraturii Generale.