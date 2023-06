Ce cadou a primit fiul lui Adrian Minune înainte de majorat. Mulți au crezut manelistul a vrut să-i facă o surpriză, dar n-a fost așa

Adrian Simionescu Jr., va împlini frumoasa vârsta de 18 ani, în luna iulie, și deja a primit o mulțime de cadouri scumpe. Sora lui, Adriana Simionescu, a mărturisit că tânărul a găsit un bolid de lux în curtea casei.

Fiul lui Adrian Minune își dorea de multă vreme această mașină, dar sora lui a spus că nu tatăl său i-a cumpărat-o și că cel mai probabil a fost surpriza altor prieteni de familie sau rude. „Da, Adi a primit cadou mașina, nu știu de la cine a primit-o cadou pentru ziua lui, dar a primit-o înainte de ziua lui. A fost o surpriză pentru toată lumea, ne-am trezit cu ea în curte. A fost foarte, foarte fericit, el face 18 ani în iulie și pentru el e un cadou important. Știu că el își dorea oricum la 18 ani să aibă mașină, să conducă, el e înfocat de mașini, avea mai multe idei, dar a fost foarte încântat când a văzut-o.

O să intre în curând și în școala de șoferi, abia în iulie va face 18 ani. Normal că va avea și o petrecere de majorat, doar e băiatul lui tata”, a declarat Adriana Simionescu, pentru spynews.ro.

Cum și-a cunoscut Adi Minune soția

Adrian Minune și Cati formează un cuplu de ani de zile și au împreună 3 copiii. Manelistul a povestit și cum a cunoscut-o pe soția sa, care îi este alături în orice moment.

„Când aveam 14 ani m-am însurat la Chișinău. Am luat de nevastă o domnișoară. A venit mama acolo după mine și m-a luat cu forța. Mi-a zis ”mergem acasă, ne mai gândim”. Ulterior s-au închis granițele cu Republica Moldova, n-a mai mers niciun tren, n-a mai mers nimic. Și nu am mai putut să ne vedem. Am găsit-o apoi pe Cati, am fugit cu ea și uite-mă și acum tot cu ea”, a spus Adrian Minune.

Adrian Minune are deja o nepoțică pe Sophie. Acum, și fiica cea mică, Adriana Siminonescu, îl va face bunic pe manelist.