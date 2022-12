Adrian Minune, dezvăluiri din viața personală. Cum a ajuns să se însoare la 14 ani

Adrian Minune (48 ani) este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere din România și are milioane de fani. Are o familie frumoasă și mereu a fost discret în ceea ce privește viața sa personală. A dezvăluit însă recent cum a plecat de acasă și s-a însurat la 14 ani.

A fugit de acasă

Adrian Minune a mărturisit care a fost prima lui dragoste. O tânără foarte frumoasă din Republica Moldova. Deși era doar un adolescent a ales să își urmeze inima. A plecat de acasă pentru a fi alături de iubita sa. Familia sa a intervenit rapid și a pus capăt relației.

„Când aveam 14 ani m-am însurat la Chișinău. Am luat de nevastă o domnișoară. A venit mama acolo după mine și m-a luat cu forța. Mi-a zis ”mergem acasă, ne mai gândim”. Ulterior s-au închis granițele cu Republica Moldova, n-a mai mers niciun tren, n-a mai mers nimic. Și nu am mai putut să ne vedem. Am găsit-o apoi pe Cati, am fugit cu ea și uite-mă și acum tot cu ea”, a spus Adrian Minune, la Antena Stars.

Va deveni bunic

Artistul este în culmea fericirii pentru că în curând va deveni din nou bunic. Adriana Siminonescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune a anunțat că este însărcinată. Tânăra urmează să facă și nunta în următoarele luni. Aceasta a fost amânată anul trecut din cauza unui deces în familie. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Nicu, un tânăr de familie bună. Părinții săi dețin mai multe frizerii în București.

„Sunt fericită să vă anunț despre această minune care mi se întâmplă! Vă spun sincer că am emoții! Este o etapă nouă din viața mea, care vine cu multe schimbări! Nu mai puteam ține secret față de voi. Vă anunț că voi deveni mămică“, a scris fiica lui Adrian Minune pe Instagram.