Secretul înălțimii lui Adrian Minune. Mama manelistului a făcut dezvăluiri complete

Pentru Adrian Minune înălțimea nu a fost niciodată o problemă în dezvoltarea carierei muzicale, mai ales că, potrivit mamei sale, această problemă nu ar fi de natură medicală, ci genetică.

În urmă cu câtva timp, Florența Simionescu, mama manelistului povestea cum și-a dat seama că fiul ei va rămâne mic de înălțime. Ea a povestit că acest lucru se trage de la familia din partea tatălui. Adrian Minune a moștenit o genă de la vreuna dintre rudele sale, la fel de mici de statură.

„Eu am o nepoțică pe care am crescut-o odată cu Adrian, fără mamă, e mai mică cu o lună decât el, vedeam diferența dintre nepoțica mea și băiatul meu. (n.r. Adi) avea vreo cinci-șase anișori, cam așa, dar o problemă gravă de sănătate nu a avut. Bunicul lui din partea tatălui are trei frați, care sunt de aceeași înălțime. S-ar putea să fie din neam”, a povestit Florența Simionescu.

Pe de altă parte, în loc să fie complexat de cei 1,5 metri ai săi, cunoscutul manelist spune că tocmai acest lucru l-a ajutat. Pentru că era micuț, în școală fetele îl drăgăleau și îl alintau în vreme ce băieții îl ocroteau de cei care voiau să-i facă rău.

„Eu mergeam la școală și mă pupau fetele de-a VII-a, a VIII-a. Eram cel mai fericit, cel mai mângâiat, cel mai protejat de băieții mai mari, de șmecheri. Eu am crescut printre namile de oameni pentru că mă iubeau, eu cântam de la șase ani – șapte ani”, și-a amintit Adrian Minune în urmă cu ceva timp.

Încercările prin care a trecut soția manelistului

Adrian Minune s-a confruntat în urmă cu câteva luni cu o situație extrem de dificilă, care l-a pus la încercare. Soția sa, Cati, a suferit un accident vascular cerebral, iar manelistul a făcut tot ce i-a stat în putință ca să o ajute să-și revină.

Acum, după ce a trecut de primejdie, soția artistului spune că se bucură de fiecare zi alături de cei dragi și este recunoscătoare pentru ceea ce are,

„Îmi imaginam să am o familie atât de frumoasă și chiar îmi doream din toată inima mea. Pentru că atunci când îți dorești din toată inima ta și cu toată puterea și cu toată ființa ta, Dumnezeu nu are cum să nu îți asculte rugăciunile. O dorință venită din inimă, din adâncul sufletului tău, ajunge la Dumnezeu, nu are cum altfel”, a relatat Cati Simionescu, conform publicației Doctorul zilei.