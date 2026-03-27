Republica Moldova trece la ora de vară. Ceasurile se dau înainte în noaptea de 29 martie

Republica Moldova va trece oficial la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 martie. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00, ceea ce înseamnă că cetățenii vor dormi cu o oră mai puțin. Schimbarea aduce însă mai multă lumină naturală în a doua parte a zilei, extinzând perioada de activitate și contribuind la utilizarea mai eficientă a luminii solare.

Deși ora de vară are beneficii practice, pierderea unei ore de somn poate provoca temporar stări de oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare.

Mai mulți specialiști în medicină și psihologie susțin că această tranziție poate influența starea de sănătate și de spirit a multor persoane, în special a celor care suferă de maladii cronice.

Potrivit acestora, în primele zile după schimbare sunt recomandate mai multă odihnă și o alimentație echilibrată. Persoanele cu afecțiuni cronice trebuie să fie atente la respectarea tratamentelor și să evite întreruperile.

Pentru a reduce impactul schimbării orei asupra organismului, specialiștii recomandă expunerea la lumină naturală imediat după trezire, evitarea consumului excesiv de cofeină și respectarea unui program regulat de somn. De asemenea, este indicată reducerea activităților solicitante în primele zile după schimbare.

Aceste măsuri pot ajuta organismul să se adapteze mai rapid la noul ritm.

Majoritatea dispozitivelor electronice, precum telefoanele mobile sau computerele, se vor actualiza automat. Totuși, este recomandat ca cetățenii să verifice manual ceasurile analogice pentru a evita eventuale confuzii în dimineața zilei de duminică.

Menținerea acestui sistem permite alinierea Republicii Moldova la practica statelor membre ale Uniunii Europene, un aspect important într-o societate modernă, unde activitățile economice, transportul, comunicațiile și serviciile digitale trebuie să fie sincronizate.

În prezent, mai multe state europene, inclusiv România și Ucraina, aplică același mecanism de schimbare sezonieră a orei.

Totodată, trecerea la ora de vară are loc și în contextul conectării economiei Republicii Moldova la elemente ale Pieței Unice Europene, prin Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Trecerea la ora de vară este efectuată în conformitate cu propunerile Comisiei Economice pentru Europa a ONU și simultan cu statele membre ale Uniunii Europene.

În martie 2019, Parlamentul European a votat pentru renunțarea la schimbarea sezonieră a orei începând cu anul 2021, oferind statelor membre posibilitatea de a alege între ora permanentă de vară sau cea de iarnă. Totuși, această decizie nu a fost încă implementată pe deplin.

Ora de vară va rămâne în vigoare până în ultima duminică din luna octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, revenindu-se la ora standard.

Până atunci, cetățenii vor beneficia de mai multă lumină naturală seara, dar vor trebui să treacă printr-o perioadă de adaptare la noul ritm zilnic.