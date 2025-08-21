Vremea Republica Moldova se confruntă cu o scădere bruscă și majoră a temperaturilor







Republica Moldova. Meteorologii au emis pentru vineri, 22 august, cod galben de caniculă. Avertizarea vizează sudul Republicii Moldova și câteva raioane din centru, inclusiv municipiul Chișinău. Temperaturile vor urca până la 35 de grade în sud și 33 de grade în Capitală. În nord, vremea va fi mai confortabilă, cu valori de cel mult 28 de grade.

După acest val de căldură, urmează o scădere bruscă a temperaturilor cu până la 10 grade. În weekend și pe parcursul săptămânii viitoare, în Chișinău sunt prognozate cel mult 25 de grade, iar la nord valorile vor coborî până la 21 de grade ziua și doar 10 grade pe timp de noapte.

Pentru a preveni problemele cauzate de caniculă, specialiștii în sănătate publică recomandă hidratarea constantă – consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi, chiar și fără senzația de sete. Alcoolul, cafeaua și băuturile carbogazoase dulci trebuie evitate, deoarece favorizează deshidratarea.

Totodată, este indicată purtarea hainelor lejere, deschise la culoare, din materiale naturale precum bumbacul sau inul, precum și menținerea igienei prin dușuri călduțe. În alimentație sunt preferate legumele, fructele și salatele, iar preparatele grase, prăjite sau greu de digerat trebuie evitate.

Medicii atrag atenția că persoanele cele mai vulnerabile în fața caniculei sunt copiii și vârstnicii. Organismul lor se adaptează mai greu la temperaturile extreme. Copiii trebuie hidratați regulat și feriți de expunerea la soare în orele de vârf. Părinții sunt rugați să nu-i lase niciodată singuri în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Totodată, îmbrăcămintea trebuie să fie lejeră, iar starea generală de sănătate trebuie monitorizată constant.

Specialiștii recomandă ca în timpul zilei ferestrele să rămână închise, cu draperiile trase, pentru a bloca pătrunderea razelor solare. Aerisirea se face doar dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute.

Ventilatoarele devin ineficiente și chiar periculoase atunci când temperatura exterioară depășește 32°C. Totodată, este recomandată scoaterea din priză a aparatelor electrice neesențiale care produc căldură și limitarea folosirii luminii artificiale sau a aragazului, pentru a reduce sursele interne de încălzire.