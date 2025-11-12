Republica Moldova nu va primi ultima tranșă de la FMI. Explicațiile ministrului Finanțelor Video

Republica Moldova nu va primi ultima tranșă de circa 170 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional (FMI), echivalentul a aproximativ 2,9 miliarde de lei. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, banii nu au fost eliberați deoarece, pe parcursul acestui an, nu au avut loc misiuni de evaluare, iar programul de finanțare a expirat pe 15 octombrie.

„În anul 2025 nu au mai existat subevaluări în cadrul programului. Tranșa nu a fost blocată, dar am avut resurse suficiente pentru acest an. Rectificarea bugetară indică o reducere de circa 300 de milioane de lei în costurile de servire a datoriei. În decembrie va avea loc o misiune FMI pentru a discuta planul de potențială cooperare”, a explicat ministrul Gavriliță pe 12 noiembrie, înaintea ședinței Guvernului.

Din suma totală care nu a fost debursată, peste un miliard de lei erau destinați programelor finanțate prin Mecanismul de Finanțare Extinsă și Mecanismul Extins de Creditare, în timp ce alte 1,8 miliarde de lei erau alocate programului finanțat prin Mecanismul de Creditare pentru Reziliență și Durabilitate.

Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a confirmat informația și a precizat că Republica Moldova a identificat deja surse alternative de finanțare, astfel încât nu există riscuri imediate pentru buget.

„Programul cu FMI a expirat, însă în decembrie va veni o nouă misiune pentru a evalua realizările și restanțele. FMI rămâne un partener important. Noi am găsit resurse alternative, inclusiv un împrumut de la Guvernul francez și alte surse. Prioritățile au fost diferite, de aceea programul a expirat, dar am acoperit necesitățile bugetare pentru 2025. Nu există un pericol pentru bugetul de stat în acest moment”, a explicat Radu Marian.

Într-un comentariu pentru Mold-Street, reprezentanții Fondului Monetar Internațional au subliniat că motivul pentru care ultima tranșă nu a fost debursată ține de implementarea întârziată a angajamentelor fiscale și de guvernanță asumate de Republica Moldova în cadrul programului anterior.