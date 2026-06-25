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Republica Moldova, între reforma fiscală și provocările de securitate. Moscova urmărește evoluțiile de la Chișinău

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Republica Moldova, între reforma fiscală și provocările de securitate. Moscova urmărește evoluțiile de la ChișinăuRareș Bogdan, europarlamentar PPE: Va reuși Moldova, căci alături de ea este toată inima Europei! / sursa foto: FB
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Din cuprinsul articolului

În această perioadă, printre cele mai analizate teme din Republica Moldova se numără interesul constant al Federației Ruse pentru evoluțiile din țară, reforma fiscală propusă de Guvern și protestele fermierilor. Reținerea la Chișinău a unui presupus ofițer al Serviciului Federal de Securitate (FSB) confirmă interesul strategic al Federației Ruse pentru regiunea transnistreană și pentru evoluțiile politice și de securitate din Republica Moldova, arată Radio Chișinău.

Experți: Moscova continuă să monitorizeze Republica Moldova

Experții citați de publicație susțin că vizitele repetate ale suspectului și interesul acestuia pentru Zona de Securitate indică o posibilă activitate de colectare de informații privind relațiile dintre administrația de la Tiraspol și autoritățile constituționale de la Chișinău.

Portalul Deschide.md publică o investigație în care susține că scandalul recent din jurul Mitropoliei Basarabiei ar reprezenta o operațiune de influență atribuită serviciilor speciale ruse. Potrivit publicației, acțiunea ar fi urmărit compromiterea și destabilizarea instituției religioase.

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laptop. Sursa foto: Freepik

Proiectul privind unirea cu România, din nou în centrul atenției

Mai multe publicații relatează despre proiectul legislativ inițiat de partidul S.O.S. România privind începerea procesului de unire dintre România și Republica Moldova, adoptat tacit de Camera Deputaților după expirarea termenului de dezbatere.

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IPN arată că proiectul urmează să fie analizat de Senatul României, care este forul decizional, iar adoptarea tacită nu produce efecte juridice.

TVR Moldova prezintă reacțiile apărute la Chișinău, inclusiv cele ale fostului președinte Igor Dodon și ale primarului capitalei, Ion Ceban, care au criticat inițiativa.

„Aşteptăm o reacţie din partea Chişinăului. Iar tot poporul moldovenesc vrea să vadă dacă Maia Sandu şi PAS ar accepta Unirea care presupune dispariţia statului moldovenesc sau se vor opune în mod categoric. Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele ţări. Şi este ruşinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc”, a afirmat Dodon.

Reforma fiscală provoacă dezbateri

Reforma fiscală propusă de Guvern continuă să fie unul dintre cele mai discutate subiecte. Într-un editorial publicat de Veridica, analistul Nicolae Negru avertizează că modificările fiscale oferă un important avantaj propagandei antieuropene, în special prin discuțiile generate de majorarea cotei TVA pentru anumite categorii de produse și servicii.

Între timp, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat pentru TVR Moldova că mai multe prevederi ale reformei vor fi revizuite sau amânate în urma consultărilor cu reprezentanții mediului de afaceri și ai autorităților locale.

Și RFI notează că reforma urmărește apropierea sistemului fiscal de standardele europene, însă rămâne deschisă dezbaterea privind impactul asupra economiei și asupra nivelului de trai al populației.

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