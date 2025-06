Social Republica Moldova adoptă Ziua Națională a Taților ca sărbătoare oficială







Implicarea tatălui în familie și în educația copiilor este tot mai apreciată în societatea moldovenească. Ziua Națională a Taților va fi marcată, începând cu acest an, în ultima duminică din luna iunie. Parlamentul a votat oficial introducerea acestei noi sărbători, cu susținerea a 70 de deputați. Moldova se alătură astfel altor state care onorează figura paternă printr-o zi dedicată.

Decizia are scopul de a recunoaște rolul tatălui în familie și de a încuraja implicarea sa activă în educația copiilor. Evenimentul de astăzi, organizat în fața Parlamentului Republicii Molodva, are loc sub genericul: „Tații activi – parteneri egali în creșterea copiilor”.

Sărbătoare cu activități culturale și educative

Potrivit hotărârii adoptate, Ziua Națională a Taților va fi marcată prin evenimente organizate la nivel local și național. Autoritățile vor putea organiza activități educative, culturale și artistice. Se dorește implicarea instituțiilor publice, a ONG-urilor și a comunității.

Această zi este privită ca o oportunitate de a promova o imagine pozitivă și implicată a tatălui modern.

Inițiativă pentru o societate echilibrată

Proiectul a fost propus de mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Aceștia susțin că inițiativa va contribui la schimbarea mentalităților tradiționale și la promovarea unui model de paternitate activă și afectuoasă.

„Această zi este un prilej de a celebra nu doar figura tatălui tradițional, ci și grija, eforturile și dedicarea bărbaților care contribuie la bunăstarea familiei”, se arată în nota informativă.

Ziua Tatălui, o tradiție internațională

În multe țări, Ziua Națională a Taților se sărbătorește în a treia duminică din iunie. Originile datează din 1910, în Statele Unite, unde sărbătoarea a devenit oficială în 1972. Ulterior, a fost adoptată în zeci de state din întreaga lume.

Și în Moldova, mulți cetățeni marcau această zi prin mesaje, reuniuni de familie sau gesturi simbolice, deși nu exista un cadru legal. Odată cu recunoașterea oficială, autoritățile vor putea susține campanii dedicate rolului tatălui în societate.

Rolul tatălui în familia modernă

Noua sărbătoare vine să sublinieze importanța tatălui în familie. Se dorește încurajarea unei implicări egale în creșterea copiilor și promovarea unei paternități responsabile. Ziua Națională a Taților va avea un cadru instituțional clar, menit să sprijine o societate mai echilibrată și echitabilă.