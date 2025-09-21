Reportul la Loto 6/49 și Joker depășește șase milioane de euro

Reportul la Loto 6/49 continuă să crească, atingând peste 6,47 milioane de euro, iar la Joker depășește 6,41 milioane de euro, potrivit ultimelor date furnizate de Loteria Română. Duminică, pasionații jocurilor de noroc vor avea ocazia să participe la noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la ultimele extrageri au fost acordate câștiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei.

Reportul la Loto 6/49 reprezintă suma acumulată la categoria I pentru care nu s-a înregistrat niciun câștigător la tragerile anterioare. În acest moment, valoarea sa depășește 32,81 milioane de lei, adică peste 6,47 milioane de euro. La Joker, reportul similar este de 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro).

Declarațiile oficiale ale reprezentanților Loteriei Române subliniază că reportul se constituie automat din fondurile neatribuite ale jocurilor anterioare. În cazul Loto 6/49 și Joker, sumele se acumulează până la apariția unui câștigător la categoria I.

La tragerile de joi, Loteria Română a acordat peste 23.900 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei. La Noroc, reportul cumulat este de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro). Categoria a II-a de la Joker înregistrează un report de peste 756.200 de lei (peste 149.100 de euro), iar la Noroc Plus, reportul cumulat depășește 48.300 de lei.

La Loto 5/40, categoria I înregistrează un report de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar categoria a II-a un report de 26.400 de lei. Super Noroc are un report de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro). În plus, la Loto 6/49, categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri a câte 56.046 de lei fiecare.

Reportul la Loto 6/49 continuă să fie unul dintre cele mai mari din istoria recentă, generând interes semnificativ printre jucători. Valoarea record de peste 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro) reflectă atât popularitatea jocului, cât și dinamica acumulării premiilor pentru categoria I.

În același timp, reportul la Joker depășește 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro). Trei dintre biletele câștigătoare au fost jucate la agenții loto din Craiova, Vișeu de Sus (jud. Maramureș) și Urlați (jud. Prahova), iar două au fost plasate prin aplicația mobilă AmParcat.ro.