Repere morale și predarea ștafetei: Emoție și voluntariat la aniversarea Crucii Roșii Filiala Ilfov
- Munteanu Virgil
- 4 iulie 2026, 16:43
În spatele fiecărei misiuni reușite a Crucii Roșii nu se află doar logistica sau protocoalele oficiale, ci oamenii care au ales să spună un „DA” hotărât solidarității. Aniversarea a 150 de ani de existență a organizației, sărbătorită cu emoție la Palatul Cultural Buftea de către Filiala Ilfov, a fost o reverență adusă spiritului de sacrificiu și empatiei care unesc comunitatea.
„O societate nu este cu adevărat puternică atunci când are cei mai bogați oameni, ci atunci când nimeni nu este lăsat singur în momentele grele.” – a fost mesajul de deschidere care a ghidat întreaga atmosferă a evenimentului.[gallery ids="4751178,4751179,4751180,4751181,4751182,4751183,4751184,4751185,4751186,4751187,4751188,4751189"]
Nicu Mihalache: O viață dedicată binelui, un reper la pensionare
Cel mai încărcat de emoție moment al galei a fost cel dedicat domnului Nicu Mihalache, directorul Filialei Crucea Roșie Ilfov, celebrat cu ocazia pensionării sale. Recunoscut ca un adevărat pilon moral și profesional pentru generații întregi de voluntari, acesta a primit aplauzele la scenă deschisă ale întregii săli și o medalie de onoare. Oficiali de rang înalt, precum secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, l-au descris pe domnul Mihalache drept „un om de o omenie rară și mereu aproape de semeni”. Deși se retrage din funcția executivă, acesta a anunțat public că nu va abandona niciodată activitatea de voluntariat.
Inspirație de la campioni și noi generații de voluntari
Evenimentul a beneficiat de sprijinul și mesajele unor personalități remarcabile care fac parte din marea familie a filialei Ilfov:
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Nadia Comăneci, membră de onoare a filialei, a transmis de la distanță un mesaj video emoționant, în care a numit cei 150 de ani ai organizației „o adevărată performanță a binelui”. Reprezentantul acesteia, Virgil Munteanu, a adăugat că, la fel cum Nadia a inspirat generații de sportivi, voluntarii Crucii Roșii au inspirat comunitățile să se implice pentru a face bine, să sprijine oamenii aflați la nevoie.
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Academicianul Profesor Dr. Leon Dănăilă, de asemenea membru de onoare al filialei Ilfov, a transmis un mesaj de felicitare citit de vicepreședintele Marius Pantea, îndemnând tinerii să activeze neobosit în domeniul binelui.
Viitorul organizației se anunță la fel de puternic precum trecutul ei. Universitatea Româno-Americană, prin prorectorul Lucian Botea, a evidențiat implicarea activă a studenților în proiectele filialei Ilfov și sprijinul pe care noua Facultate de Științe Medicale îl va acorda de acum înainte.
Celebrarea de la Buftea a demonstrat că, indiferent cât de mult evoluează tehnologia sau societatea, omenia, cultura ajutorului reciproc și cele șapte principii fundamentale rămân neschimbate, fiind transmise cu mândrie noilor generații de voluntari ilfoveni.