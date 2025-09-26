Relațiile intime, subiect tabu în discuțiile dintre părinți și adolescenți. Internetul, o sursă de informare la îndemână

Adolescenții din România discută cu părinți despre sănătate, însă evită subiectele legate de relațiile sexuale, arată un studiu realizat de iZi Data și Fundația Metropolis. Conform analizei, o mare parte dintre adolescenții din România, aproximativ 81%, se îndreaptă în primul rând către părinți atunci când au întrebări legate de sănătate sau au nevoie de sfaturi medicale.

Această tendință este confirmată și de părinți, 77% dintre aceștia recunoscând că sunt prima sursă de informații pentru copiii lor. În ceea ce privește comunicarea despre probleme medicale, 83% dintre adolescenți spun că discută frecvent sau constant cu părinții lor, iar 93% dintre părinți confirmă această percepție. Sprijinul emoțional este și el puternic: majoritatea adolescenților declară că se bazează pe părinți atunci când au nevoie de susținere.

Pe locul secund în preferințele tinerilor se află internetul, utilizat pentru documentare și informare de 52% dintre adolescenți, în timp ce 62% dintre părinți îl menționează ca resursă suplimentară pentru a obține informații despre sănătate.

Studiul evidențiază și un dezechilibru în privința vaccinării anti-HPV: deși opt din zece părinți recunosc importanța acesteia, doar 44% spun că adolescentul lor a fost vaccinat, arătând astfel diferența dintre conștientizarea necesității și aplicarea efectivă a măsurii.

„Schimbarea începe cu educaţia şi dialogul. Adolescenţii au nevoie de sprijin real pentru a înţelege ce înseamnă sănătatea, prevenţia şi siguranţa în relaţiile lor. Acest studiu arată că părinţii rămân principalul lor reper, dar şi că există bariere de comunicare care trebuie depăşite. Misiunea noastră este să fim aproape de tineri şi de familiile lor, pentru ca generaţiile următoare să aibă acces la informaţii corecte şi la şansa unei vieţi sănătoase”, spune Codin Maticiuc, preşedintele Fundaţiei Filantropice Metropolis.

Pe subiecte legate de sentimente, școală, prieteni sau relații non-amoroase, 85% dintre adolescenți spun că discută cu părinții, în timp ce 97% dintre părinți sunt convinși că au astfel de conversații cu copiii lor.

Datele arată o ușoară discrepanță: părinții percep un nivel mai mare de deschidere decât recunosc adolescenții. Deși dialogul există, doar o treime dintre adolescenți consideră că pot aborda orice subiect cu părinții lor.

Cele mai sensibile teme rămân sexualitatea și relațiile amoroase: 41% dintre tineri admit că evită discuțiile despre sexualitate, iar 27% despre relații. Aproape jumătate dintre părinți confirmă că adolescenții lor evită aceste subiecte.

În privința vaccinării anti-HPV, majoritatea respondenților recunosc importanța acesteia: 80% dintre părinți și 73% dintre adolescenți consideră vaccinarea importantă sau foarte importantă.

Cu toate acestea, rata efectivă de vaccinare rămâne scăzută: doar 44% dintre părinți declară că adolescentul lor a fost deja vaccinat, iar 42% își doresc să îl vaccineze. Cele mai frecvente discuții despre vaccinare sunt inițiate de mamă, conform a 52% dintre adolescenți și 47% dintre părinți.

„Rezultatele studiului ne arată că adolescenţii au încredere în părinţi şi se bazează pe ei atunci când vine vorba despre sănătate. Cu toate acestea, atunci când discuţia se mută în zona sexualităţii sau a vaccinării anti-HPV, barierele devin evidente”, spune medicul ginecolog Simona Vasilescu.

Potrivit specialistului, dialogul dintre medici și părinți este esențial.

„Este esenţial ca medicii şi părinţii să creeze un cadru de dialog sincer şi accesibil, bazat pe informaţii corecte şi adaptate vârstei, pentru ca tinerii să înţeleagă importanţa prevenţiei şi să poată lua decizii informate pentru viitorul lor”, adaugă medicul.

Același studiu arată că, deși nivelul de conștientizare privind HPV este relativ ridicat, miturile despre virus continuă să persiste. Astfel, 93% dintre adolescenți și 77% dintre părinți știu că HPV poate afecta și băieții, însă doar 60% dintre tineri și 33% dintre părinți recunosc că infecția cu HPV nu provoacă infertilitate.

Cel mai mare decalaj se înregistrează în privința ideii că HPV se transmite exclusiv prin contact sexual: doar 19% dintre adolescenți și 30% dintre părinți știu că această afirmație este falsă.

„Deşi aproape toţi tinerii ştiu că HPV afectează şi bărbaţii, mitul conform căruia doar fetele pot avea persistă în rândul unui sfert dintre părinţi. Un alt mit prezent în rândul a două treimi dintre părinţi este că HPV provoacă infertilitate şi că se transmite exclusiv prin contact sexual, ambele fiind false de fapt”, spune sociologul Silvia Luican, fondator IZI data.

Potrivit sursei citate, studiul completează proiectul How to Adolescence, primul ghid destinat părinților și adolescenților pe teme de sănătate și prevenție. Proiectul a fost lansat de Departamentul de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai, cu sprijinul Federației Tinerilor din Cluj și al MSD România, fiind disponibil gratuit online.

În România există un program extins de vaccinare anti-HPV: vaccinarea este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 19 ani, iar femeile cu vârste între 19 și 45 de ani beneficiază de o compensare de 50%. Totodată, legea care prevede vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fete și băieți până la 26 de ani a fost promulgată și va intra în vigoare în luna octombrie.

Studiul național a fost realizat între 17 iulie și 6 august 2025, prin chestionare online auto-administrate, pe un eșantion reprezentativ urban-rural format din 198 de adolescenți cu vârste între 14 și 19 ani și 185 de părinți. Timpul mediu necesar completării chestionarului a fost de șase minute.