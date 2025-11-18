Relațiile cu superiorii se complică. Zodiile care vor simți tensiune la job

Relațiile la locul de muncă pot fi uneori tensionate, mai ales atunci când semnele astrologice influențează dinamica dintre angajați și superiori.

Potrivit unor interpretări astrologice, anumite zodii sunt mai predispuse la conflicte cu șefii, din cauza trăsăturilor lor native.

În cele ce urmează, vom analiza câteva semne zodiacale care, potrivit astrologilor, ar putea întâmpina dificultăți la locul de muncă — în special în relația cu autoritatea — și ce spun sursele despre aceste situații.

Nativii Berbec (Aries) ar putea avea probleme la locul de muncă din cauza stilului lor independent și energic. Conform unui articol de pe Times of India, Berbecii nu tolerează micromanagerii, deoarece își doresc libertate și acțiune rapidă.

De asemenea, mai mulți astrologi sugerează că Berbecii pot intra în conflict cu superiorii prea autoritari, deoarece natura lor directă și competitivă nu se împacă întotdeauna cu metodele stricte de conducere.

Potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu, semnul Racului este unul dintre cele mai vulnerabile în plan profesional în anumite perioade astrale.

Ea explică că nativii Rac pot simți „tensiuni serioase … în relația cu autoritățile, șefii sau cu alte persoane aflate într-o poziție de control”, iar aceștia pot percepe „lipsa de apreciere față de activitatea lor” sau pot avea impresia că rolul pe care-l ocupă nu reflectă aspirațiile lor reale.

Vărsătorii pot experimenta „provocări majore” la locul de muncă, în special când vine vorba de relația cu superiorii.

Se menționează că Saturn, într-o poziție sensibilă, aduce responsabilități suplimentare și obstacole, iar comunicarea cu superiorii poate deveni dificilă, contribuind la un sentiment de stagnare sau de nesiguranță profesională.

Diferențele de stil de conducere: Trăsăturile native ale unor zodii (de exemplu, independența Berbecului sau visarea Peștilor) pot intra în contradicție cu stilurile autoritare, rigide sau foarte structurate ale unor șefi.

Presiune astrală temporară: Anumiți astrologi menționează că configurații planetare (cum ar fi pozițiile lui Saturn, Neptun sau alte planete) pot amplifica tensiunile la locul de muncă într-o perioadă dată.

Nevoia de recunoaștere: Zodii precum Rac sau Pești pot simți lipsa de apreciere, ceea ce poate duce la frustrare și la conflicte cu superiorii.