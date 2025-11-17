Patru zodii cu risc mai mare de accidente în perioada următoare. Aveți mare grijă pe șosea

Potrivit unor perspective din astrologie, există factori şi combinaţii în astro‑hartă care pot indica un risc mai crescut de accidente, traume sau incidente neprevăzute.

De exemplu, în tradiţia vedică se precizează că poziţii ale planetelor precum Marte, Saturn, Uranus sau Luna, în casele 4, 6, 8 sau 12, pot sugera vulnerabilităţi sporite.

De asemenea, un articol de profil afirmă că „semnele variabile” (ex: Berbec, Rac, Balanţă, Capricorn) pot fi mai susceptibile la accidente.

Fără a susţine că se vor întâmpla inevitabil accidente, este util să fim precauţi în astfel de perioade şi să adoptăm măsuri de siguranţă suplimentare.

Zodiile predispuse la accidente

Pentru nativii din zodia Berbec, tradiţia vedică menţionează că

„Ascendentul Berbec este cel mai expus accidentelor”, conform sursei.

Energia impulsivă, ritmul rapid de acţiune şi posibila lipsă de prudenţă pot complica reacţiile.

De aceea, în perioada următoare, dacă te regăseşti în zodia Berbec, ar putea fi recomandat să acorzi o atenţie sporită siguranţei personale – la volan, în activităţi sportive sau când apar condiţii nefavorabile.

Conform unui articol dedicat, semnul Racului este inclus între semnele „variabile” care „pot deveni victime frecvente ale accidentelor”.

În plus, în literatură se menţionează că persoanele cu ascendent Rac sau poziţii sensibile pot avea reflexe mai lente sau decizii întârziate, ceea ce sporeşte riscul de incidente.

Este util ca nativii Rac să‑şi planifice cu grijă deplasările, să evite riscurile inutile şi să fie atenţi la semnalele mediului (trafic, vreme, echipamente).

Deşi în unele tradiţii Balanţa este văzută ca mai echilibrată şi mai puţin predispusă, articolul citat o include totuşi în lista semnelor variabile vulnerabile:

„Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul sunt numite semne zodiacale variabile... adesea victime ale accidentelor”.

Astfel, pentru cei din zodia Balanţă, e momentul să‑şi revizuiască rutina de siguranţă: în special în trafic, în echipamente de protecţie (ciclism, role, motocicletă) sau când programul devine aglomerat — deoarece stresul poate reduce vigilenţa.

Capricornul apare în aceeaşi listă de semne „variabile” vulnerabile la accidente.

Deşi adesea este asociat cu disciplină, în situaţii în care apar blocaje, suprasolicitare sau oboseală, riscul creşte.

Prin urmare, pentru Capricorni poate fi util să îşi acorde pauze regulate, să evite deciziile riscante sau schimbările bruște de plan şi să verifice echipamente (auto, casă) în prealabil.

Deşi astrologia nu oferă certitudini privind producerea accidentelor — nici susţinerea ei nu este validată ştiinţific în mod unanim — aceste interpretări pot servi ca reamin­tire utilă: dacă te regăseşti într‑una dintre cele patru zodii mai sus, ia în considerare să adopţi măsuri suplimentare de precauţie în perioada următoare.

De exemplu: verifică sistemele de siguranţă de la maşină, evită deplasările inutile în condiţii nefavorabile, utilizează echipamente de protecţie când e cazul.