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Regimul din Iran construiește un sit nuclear subteran secret. Imaginile din satelit alarmează experții

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Regimul din Iran construiește un sit nuclear subteran secret. Imaginile din satelit alarmează experțiiNatanz / sursa foto> arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Unul dintre cele mai importante institute americane specializate în monitorizarea programului nuclear iranian avertizează că lucrările desfășurate de Teheran la situl subteran cunoscut sub numele de Pickaxe Mountain, amplasat în Munții Zagros, ridică semne serioase de întrebare privind intențiile reale ale regimului iranian, potrivit Fox News.

Regimul din Iran construiește un sit nuclear subteran secret

Potrivit experților de la Institute for Science and International Security (ISIS) din Washington, instalația nu a fost inspectată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA), iar imaginile satelitare din iunie 2026 indică faptul că lucrările de construcție continuă, în ciuda memorandumului de înțelegere (MOU) încheiat între Iran și administrația președintelui american Donald Trump.

Statele Unite și Israelul au lansat Operațiunea Epic Fury pe 28 februarie 2026, vizând infrastructura nucleară și capacitățile de rachete ale Iranului.

Spencer Faragasso, cercetător senior al institutului, a scris pe platforma X că evoluția proiectului este îngrijorătoare:

„Actualizare importantă din partea noastră, la @TheGoodISIS. Lucrările în curs de desfășurare la Muntele Pickaxe sunt profund îngrijorătoare. Aceste lucrări au continuat constant cel puțin din 2020. În opinia mea, aceasta este o măsură de protecție a Iranului în cazul în care negocierile eșuează - aceștia vor avea atunci o instalație nucleară într-un stadiu avansat de construcție. Am evaluat că Pickaxe este probabil suficient de mare pentru a găzdui o instalație de îmbogățire a uraniului.”

Ce facilități are deja Iranul

Iranul utilizează deja instalațiile de la Natanz, Fordow și Isfahan pentru îmbogățirea uraniului, material esențial în dezvoltarea armelor nucleare.

Faragasso consideră că suspendarea lucrărilor și permiterea accesului inspectorilor IAEA ar reprezenta un test al bunei-credințe din partea Teheranului.

„Dacă Iranul este serios în privința negocierilor, ar trebui să oprească construcția de la Muntele Târnăcop ca semn de bună-credință. Dar ce se poate aștepta de la un regim atât de brutal și viclean precum cel iranian?”, a afirmat cercetătorul.

Situl Natanz

Situl Natanz / sursa foto: captură video

Analiza publicată de institut, bazată pe imagini satelitare realizate la sfârșitul lunii iunie, arată trafic de vehicule către tunelurile din vestul complexului Pickaxe Mountain, ceea ce sugerează că lucrările de consolidare și construcție sunt în desfășurare.

Ce se întâmplă cu programul nuclear din Iran

În schimb, la Natanz activitatea pare redusă, iar punctele de acces către instalațiile subterane rămân grav avariate. La Isfahan, experții afirmă că nu au observat activitate până la 29 iunie 2026, iar intrările în tuneluri sunt în continuare acoperite cu pământ.

În cazul instalației de la Fordow, aflată în interiorul unui munte din apropierea orașului sfânt Qom, imaginile arată că autoritățile iraniene au amplasat movile de pământ și rocă pe drumurile de acces către tuneluri, măsuri considerate de experți drept elemente de apărare pasivă.

Până în prezent, IAEA nu a răspuns solicitărilor privind posibilitatea inspectării sitului de la Pickaxe Mountain, iar Fox News Digital a transmis întrebări atât Departamentului de Stat al SUA, cât și Misiunii Iranului la ONU, fără a primi un răspuns.

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