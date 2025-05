Regele Charles a avut un mesaj special pentru România și Nicușor Dan

Regele Charles al III-lea i-a transmis președintelui României, Nicușor Dan, un mesaj personal cu ocazia începerii mandatului său la Palatul Cotroceni. Scrisoarea regală a fost înmânată luni, 27 mai 2025, de ambasadorul Regatului Unit la București, Giles Portman, în cadrul unei întâlniri oficiale desfășurate la sediul Administrației Prezidențiale.

Mesajul suveranului britanic reflectă o relație de prietenie de durată între Casa Regală britanică și România, dar și un angajament clar pentru dezvoltarea legăturilor bilaterale în contextul internațional actual.

În debutul scrisorii sale, Regele Charles, alături de Regina Camilla, îl felicită pe Nicușor Dan pentru alegerea sa ca președinte al României, într-un moment caracterizat de incertitudine geopolitică și provocări multiple la nivel global:

Suveranul face apel la continuitatea cooperării între cele două țări, pe fondul provocărilor comune și al angajamentului pentru susținerea păcii și stabilității în regiune.

În mesajul său, Regele Charles evocă momentul în care l-a întâlnit pentru prima dată pe Nicușor Dan, în calitate de primar al Bucureștiului, în timpul unei vizite la Centrul Romexpo din 2022. Monarhul britanic își exprimă încrederea că relația bilaterală va înflori în timpul mandatului prezidențial al lui Dan.

„Îmi amintesc foarte bine vizita mea din 2022 la Centrul Romexpo din București, unde ne-am întâlnit când erați primar. Știu că, sub conducerea dumneavoastră, nu numai că relația dintre țările noastre va prospera, dar vom rămâne uniți în activitatea noastră comună, inclusiv în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina și stabilitatea regiunii.”

Aceste cuvinte reflectă o încredere deplină în capacitatea noului președinte de a întări legăturile diplomatice și de a reprezenta România într-un context geopolitic tensionat.

Suveranul britanic a rememorat cu afecțiune clipele petrecute în România de-a lungul anilor. Aflat de 27 de ani în contact direct cu cultura și tradițiile românești, Regele Charles și-a exprimat atașamentul sincer față de poporul român și față de patrimoniul național.

„Mă gândesc cu plăcere la timpul petrecut în România în ultimii douăzeci și șapte de ani, după ce am călătorit prin țară și am ajuns să cunosc și să prețuiesc arta, cultura și patrimoniul arhitectural al țării dumneavoastră, precum și toți oamenii din România pe care mă consider atât de norocos că i-am întâlnit.”