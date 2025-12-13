Regatul Unit, afectat de o epidemie de gripă. Keir Starmer le cere medicilor rezidenți să anuleze protestul

Guvernul britanic a cerut medicilor să renunțe la greva de cinci zile, înainte de Crăciun, din cauza unui val fără precedent de gripă severă care afectează Regatul Unit, potrivit AFP.

Premierul Keir Starmer și ministrul Sănătății, Wes Streeting, au lansat apeluri către medicii rezidenți pentru a renunța la protestul programat între 17 și 22 decembrie. Streeting a avertizat că NHS se află într-o „situație incredibil de precară” și se confruntă cu provocări fără precedent după pandemia de COVID-19.

Starmer a reafirmat dreptul la grevă, însă a considerat că o acțiune de cinci zile ar fi „iresponsabilă” și ar pune în pericol serviciul de sănătate și pacienții. Declarațiile sale au fost publicate într-un editorial în The Guardian, subliniind riscurile asupra NHS.

Potrivit NHS, numărul cazurilor de gripă a atins un nivel record pentru această perioadă a anului, crescând cu 55% într-o săptămână. În medie, 2.660 de pacienți au fost spitalizați zilnic săptămâna trecută, în contextul unei cereri foarte mari pentru servicii de urgență și ambulanțe.

Directoarea medicală națională a NHS, Meghana Pandit, a avertizat că situația este extrem de dificilă, cu o combinație de cerere record și grevă iminenta a medicilor rezidenți. Dacă va fi confirmată, aceasta va fi a 14-a grevă a medicilor din martie 2023.

Medicii rezidenți cer creșteri salariale, iar guvernul a acceptat ca practicienii formați în Regatul Unit să aibă prioritate la obținerea formărilor și a promis creșterea numărului de locuri disponibile.

Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a precizat că guvernul nu poate și nu își dorește să majoreze salariile, în condițiile în care acestea au crescut cu 28,9% în ultimii trei ani. British Medical Association va supune noua propunere membrilor săi printr-un sondaj online care se va încheia luni.