International

Regatul Unit, afectat de o epidemie de gripă. Keir Starmer le cere medicilor rezidenți să anuleze protestul

Comentează știrea
Regatul Unit, afectat de o epidemie de gripă. Keir Starmer le cere medicilor rezidenți să anuleze protestulSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Guvernul britanic a cerut medicilor să renunțe la greva de cinci zile, înainte de Crăciun, din cauza unui val fără precedent de gripă severă care afectează Regatul Unit, potrivit AFP.

Starmer și Streeting cer medicilor rezidenți să renunțe la grevă

Premierul Keir Starmer și ministrul Sănătății, Wes Streeting, au lansat apeluri către medicii rezidenți pentru a renunța la protestul programat între 17 și 22 decembrie. Streeting a avertizat că NHS se află într-o „situație incredibil de precară” și se confruntă cu provocări fără precedent după pandemia de COVID-19.

Starmer a reafirmat dreptul la grevă, însă a considerat că o acțiune de cinci zile ar fi „iresponsabilă” și ar pune în pericol serviciul de sănătate și pacienții. Declarațiile sale au fost publicate într-un editorial în The Guardian, subliniind riscurile asupra NHS.

Creșterea record a cazurilor de gripă pune presiune pe NHS

Potrivit NHS, numărul cazurilor de gripă a atins un nivel record pentru această perioadă a anului, crescând cu 55% într-o săptămână. În medie, 2.660 de pacienți au fost spitalizați zilnic săptămâna trecută, în contextul unei cereri foarte mari pentru servicii de urgență și ambulanțe.

Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale
Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale
Alertă cu bombă în trenul de pe ruta Bucureşti - Kiev
Alertă cu bombă în trenul de pe ruta Bucureşti - Kiev
Spital

Spital. Sursa foto iStock

Directoarea medicală națională a NHS, Meghana Pandit, a avertizat că situația este extrem de dificilă, cu o combinație de cerere record și grevă iminenta a medicilor rezidenți. Dacă va fi confirmată, aceasta va fi a 14-a grevă a medicilor din martie 2023.

Dispută între guvern și medicii rezidenți din cauza salariilor

Medicii rezidenți cer creșteri salariale, iar guvernul a acceptat ca practicienii formați în Regatul Unit să aibă prioritate la obținerea formărilor și a promis creșterea numărului de locuri disponibile.

Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a precizat că guvernul nu poate și nu își dorește să majoreze salariile, în condițiile în care acestea au crescut cu 28,9% în ultimii trei ani. British Medical Association va supune noua propunere membrilor săi printr-un sondaj online care se va încheia luni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:14 - Vizita lui Messi în India a generat o revoltă în stadion. A fost necesară evacuarea fotbalistului
17:05 - Țările unde prostituția este legală. Din culisele acestei industrii
16:52 - Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale
16:43 - Pericolul care îl pândește pe Putin în 2026. Predicții pesimiste pentru Rusia
16:35 - Virusul sincițial respirator. Simptome care pot fi confundate cu gripa
16:28 - Redeschidere istorică la Tripoli. Castelul Roșu dezvăluie comorile Libiei

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale