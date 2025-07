Economie Ilie Bolojan: Reformăm companiile de stat. Mai puțini șefi, indemnizații plafonate, reducerea pierderilor. Update







Premierul Ilie Bolojan, declarații la palatul Victoria: „Vă prezint pe scurt proiectele la care am lucrat în această săptămână și prioritățile pentru luna iulie.

Primul pachet are două direcții importante în vederea reducerii deficientului bugetar. Aceste măsuri s-au referit exclusiv la componente structurale, în așa fel încât să testăm reacțiile ECOFIN și ale piețelor.

Am vazut o perspectivă îmbunătățită pe care au avut-o piețele. Am reușit să ne împrumutăm la dobânzi mai mici.

Îmbunătățirea situației bugetare depinde de modul în care măsurile vor fi puse în practică. Dacă nu ne vom controla cheltuielile, dacă vom continua cu risipa, probabilitatea să ne întoarcem la o situație delicată este mare.

Avem nevoie de punerea în practică a următoarelor pachete de măsuri:

Reforma societăților comerciale în care acționar majoritar este statul. O bună parte din aceste active sunt mult sub potențialul piețelor în care lucrează. Mă refer la o calitate mai bună a serviciilor și chiar la venituri mai mari. Vom publica toate datele ce țin de acești indicatori. Unii s-au instalat pe baza unor indicatorii pe performanță care sunt formali, din păcate, și care nu țin de performanță”, a arătat premierul.

Premierul a vorbit despre schimbările care urmează la nivelul instituțiilor în care acționar majoritar este statul.

„E nevoie de reducerea pierderilor sau închiderea societăților care au pierderi. (…) Este evident că nu o să fie o procedură simplă”, a adăugat premierul.

„Unul dintre indicatorii bancari este randamentul capitalului. Băncile noastre realizează randamente care sunt jumătate față de băncile competitoare. Toate băncile statului. De acolo, statul român poate încasa venituri. Mă gândesc la CFR. În fiecare an, statul român subvenționează aceste companii cu miliarde.

În Europa, pragul de subvenționare este în medie între 30 și 60%. În Marea Britanie, trenurile funcționează fără subvenții. E simplu așa să stai cu niște salarii mari și să aștepți ca Guvernul să îți mai dea niște milioane. Dacă nu oprim aceste spargeri, vom reveni de unde am plecat”, a mai spus Bolojan.

Șeful Executivului a explicat noile schimbări legate de colectarea taxelor.

„Trebuie să ne întărim capacitatea de a confisca. (…) Este evident că sunt responsabilități la nivelul ANAF. Voi propune limitarea mandatelor. În afara pachetului legislativ, toate instituțiile care au competențe în acest domeniu trebuie să colaboreze în așa fel încât să diminuăm evaziunea fiscală”, a mai spus premierul.

Cheltuielile din Sănătate

„De ce avem această risipă în zona de Sănătate. Avem cheltuieli extinse de personal. Nimeni nu are interesul să facă economii corecte sau să facă performanță pentru că nu are de ce. (…)Dacă vom continua tot așa, ceea ce vom încasa suplimentar din acciza la motorină sau benzină se vor duce pe aceste suplimentări. Acest nivel se apropie de cel din pandemie. Doar atunci am avut o creștere a cheltuielilor de la 14 la 16%”, a explicat el.

Premierul a adus în prim-plan detalii legate de cheltuielile din spitale.

„E nevoie să legăm salarizarea de activitatea spitalului. La unele spitale, costurile cu personalul depășesc 90%. (…) Avem decontări fictive sau umflate. Toate spitalele au consultanți pentru a-și întări ICM-ul”, a subliniat Bolojan.

După ce și-a asumat răspunderea pentru primul pachet de măsuri dedicate reducerii deficitului bugetar, Guvernul Bolojan a anunțat că va veni cu un al doilea pachet de reforme.

Ilie Bolojan, despre al doilea pachet de măsuri

Recent, în Parlament, Ilie Bolojan a detaliat câteva dintre principalele direcții ale acestui nou set de măsuri, care vizează reforma pensiilor speciale, reorganizarea companiilor de stat, reducerea indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație, precum și optimizarea aparatului bugetar din primării.

De asemenea, planurile includ restructurarea instituțiilor ASF, ANCOM și ANRE, accelerarea procesului de digitalizare, combaterea evaziunii fiscale și prevenirea fraudelor financiare, precum și urgentarea accesării fondurilor europene.

Vor urma schimbări majore

Ilie Bolojan a abordat şi reforma administraţiei locale şi centrale, care va include reducerea dimensiunii aparatului bugetar din primării şi agenţii, promovarea descentralizării şi digitalizării, precum şi intensificarea luptei împotriva evaziunii fiscale şi a fraudelor cu fonduri publice.

De asemenea, el a subliniat importanţa accelerării procesului de accesare a fondurilor europene şi prioritizarea investiţiilor cu efect direct asupra dezvoltării.

„Unele vin prin educaţie, dar unele mai vin şi prin reguli. Şi cu aceste reguli se ocupă acum Guvernul pe care îl conduc. Din acest motiv, vreau să vă vorbesc şi despre cel de-al doilea pachet pe care îl avem în pregătire la Guvern. El va veni în completarea acestor prime măsuri”, a afirmat Bolojan.

Alte măsuri pregătite de Guvernul Bolojan

Executivul pregătește o reformă ce vizează depolitizarea și restructurarea ANAF, a Direcției Antifraudă și a Vămii. Printre măsuri se numără și înăsprirea legislației privind insolvența și combaterea evaziunii fiscale.

Aceste schimbări vor fi susținute de implementarea unor criterii stricte de performanță și de organizarea unor examene naționale pentru recrutarea personalului, asigurând astfel un nivel ridicat de profesionalism în rândul angajaților.

Vești bune pentru cei care își vor achita taxele la timp

Pentru a stimula plata la termen a taxelor, actuala guvernare va implementa un sistem de recompense. De asemenea, reforma prevede creșterea transparenței, extinderea proceselor de digitalizare și îmbunătățirea colectării impozitelor locale, însoțite de sancțiuni stricte pentru neachitarea obligațiilor fiscale.

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește un amplu set de reforme fiscale menite să asigure stabilitate și eficiență în colectarea veniturilor statului, după ce primul pachet s-a concentrat pe reducerea deficitului prin majorarea taxelor.

Totodată, cadrul legal privind insolvența va fi întărit pentru a preveni declanșarea în serie a procedurilor insolvenței, iar sancțiunile pentru evaziunea fiscală, inclusiv pentru cele organizate, vor fi înăsprite.

Ce se știe despre al treilea pachet de măsuri

Al treilea pachet fiscal va pune accent pe creșterea transparenței și digitalizării administrației fiscale. Guvernul plănuiește înființarea unui registru public dedicat programelor de finanțare, precum și a unui centru național care să asigure răspunsuri unitare și clare în domeniul fiscal, facilitând astfel comunicarea cu contribuabilii.

Totodată, va fi îmbunătățită colectarea impozitelor locale, iar persoanele care evită plata taxelor vor putea fi private de o parte semnificativă din beneficiile sociale de care beneficiază.