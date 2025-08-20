Politica Reforma pensiilor magistraților inițiată de Antonescu, respinsă







Reforma inițiată de Crin Antonescu în privința pensiilor magistraților a fost respinsă miercuri de Senat, după ce trecuse anterior prin filtrul Camerei Deputaților. „A fost un proiect prost scris”, a spus senatorul USR Ștefan Pălărie.

Proiectul, care viza reducerea beneficiilor din sistemul de pensii de serviciu, a fost criticat atât pentru modul de redactare, cât și pentru lipsa consultărilor cu magistrații și specialiștii în drept. Decizia deschide drumul pentru varianta pregătită de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, inclusă în al doilea pachet de reforme.

Inițiativa lui Crin Antonescu a fost analizată mai întâi în Comisia de muncă și protecție socială a Senatului, unde a primit aviz negativ.

Acesta a subliniat că una dintre prevederi – obligativitatea pensionării la 65 de ani imediat după intrarea în vigoare a legii – ar fi creat un blocaj cu „impact imposibil de măsurat” și ar fi fost respinsă cu ușurință de Curtea Constituțională.

În plenul Senatului, respingerea proiectului a fost tranșată clar: 74 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 7 abțineri. Tentativa senatoarei SOS România, Nadia Cerva, de a retrimite proiectul la comisie nu a avut succes.

Dezbaterile au arătat că principala problemă nu a fost ideea unei reforme în sine, ci lipsa unei construcții legislative coerente și a unei consultări reale cu actorii implicați.

Textul inițial propunea reducerea ratei de înlocuire la pensie de la 80% la 65% și o accelerare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați, cu câte șase luni pe an, până la plafonul de 65 de ani.

Chiar și cu aceste măsuri, senatorii au considerat că legea nu respectă jurisprudența CCR privind predictibilitatea sistemului de pensii.

Respingerea inițiativei lui Crin Antonescu lasă loc proiectului elaborat de Executiv. „Guvernul va depune propriul proiect de lege, care să facă reforma mult așteptată din pachetul al doilea privind pensiile speciale”, a explicat Ștefan Pălărie.

Proiectul respins fusese depus în Parlament de Crin Antonescu, dar fusese asumat și de lideri importanți ai coaliției de guvernare de la acea vreme – printre care Cătălin Predoiu, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian.

Senatul a luat act, în aceeași ședință, și de alte două ordonanțe de urgență recente ale Guvernului, semn că agenda legislativă este dominată în prezent de reformele incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Astfel, în timp ce proiectul Antonescu a fost „făcut praf”, varianta Guvernului Bolojan are acum cale liberă spre adoptare, fiind văzută ca soluția cu șanse reale pentru reformarea sistemului de pensii speciale.