Sport Record pentru FCSB. Nicio echipă n-a mai ajuns la acest nivel







FCSB va încheia sezonul curent cu cel puțin 64 de meciuri jucate. Echipa lui Gigi Becali a început campania europeană în primul tur preliminar al Ligii Campionilor și a ajuns în „optimile” Europa League, unde va juca cu Eintracht Frankfurt sau Lyon, în funcție tragerea la sorți.

Record pentru FCSB

Indiferent ce se va întâmpla în următoarea fază din Europa League, jucătorii lui Becali vor încheia sezonul cu cel mai mare număr de meciuri înregistrat vreodată de o formație românească.

Până în acest sezon, recordul îi aparținea CFR-ului, care a jucat 63 de meciuri în sezonul 2022/2023, tot cu Dan Petrescu pe bancă.

Are viitorul asigurat

În stagiunea curentă, FCSB are deja 49 de meciuri la activ și va mai disputa cel puțin 13 meciuri de campionat și minimum două în Europa League. Nici nu mai contează locul pe care-l va ocupa în play-off-ul Superligii sau ce se va întâmpla în „optimile” Europa League.

Echipa lui Gigi Becali a jucat 8 partide în preliminarii (6 Liga Campionilor, două Europa League), 8 meciuri în faza ligii din Europa League și va încheia fazele eliminatorii cu minimum 4 partide (două cu PAOK plus cele două din „optimi”).

Sunt deja 20 de meciuri europene în acest sezon, record pentru echipa roș-albastră, peste sezonul 2005/2006, cel soldat cu semifinala de Cupa UEFA (Europa League), când FCSB a jucat 18 partide.

FCSB s-a îmbogățit

Echipa o duce bine și din punct de vedere financiar. Patronul echipei, Gigi Becali, a spus că a obținut o sumă de foarte mare după ce jucătorii săi au învins PAOK Salonic.

„S-a ajuns la o nebunie la bani, ce înseamnă fotbalul ăsta în ziua de azi. Am luat 1,75 milioane (n.r - pentru calificare), plus încă vreo 300.000 (n.r. - premiul pentru victorie e de 450.000), plus un milion din bilete. 3 milioane de euro după acest meci.

Oricât de milionar aș fi, tot sunt bani. Pe Cisotti am dat doar 200.000 de euro. Cu Manchester am luat 1,2 milioane din bilete. Arată cât crește România economic. Dacă iei 2,2 milioane din bilete la două meciuri, înseamnă că avem forță economică”, a spus Becali la Digi Sport.