Sport Becali uimește lumea cu salariile la FCSB: Le-am mărit pentru că am vrut eu







Gigi Becali i-a lăsat fără cuvinte pe greci atunci când au aflat, înaintea meciului de retur dintre FCSB și PAOK din play-off-ul pentru optimile Europa League, despre salariile pe care le oferă jucătorilor.

Gigi Becali i-a șocat pe eleni

Gigi Becali a lăudat câțiva jucători înainte de meciul crucial cu PAOK. El a menționat că a crescut salariile mai multor fotbaliști ca recunoaștere pentru performanțele lor din acest sezon.

Grecii au reacționat prompt, observând că Gigi Becali „a luat-o razna”, având în vedere salariile pe care le oferă jucătorilor săi. Jurnaliștii din Grecia au remarcat că patronul echipei campioane își „îmbracă în aur” fotbaliștii, înaintea meciului de retur cu PAOK.

„Becali a luat-o razna! Îi plachează cu aur pe jucătorii de la Steaua înainte de meciul cu PAOK. Conducătorul Stelei, Gigi Becali, a decis, cu câteva zile înainte de returul cu PAOK, creșterea contractelor a cinci jucători cheie din echipa sa. E vorba de Tănase, Șut, Olaru, Crețu și Bîrligea”, au scris jurnaliștii de la sportal.gr.

Câți bani a câștigat până acum

Cu un pas în optimile competiției, campioana României a obținut până acum 10,77 milioane de euro din premiile oferite de forul continental. La această sumă se adaugă și veniturile din vânzarea biletelor, precum și din market pool.

Dacă va reuși să o elimine pe PAOK, campioana României va mai primi 1,75 milioane de euro. Performanțele din competițiile europene l-au determinat pe Becali să le crească salariile jucătorilor de bază.

Între timp, Gigi Becali i-a comunicat lui Răzvan Lucescu că va menține echipa câștigătoare de la meciul tur. De asemenea, a mai anunțat și salariile mărite pentru câțiva jucători.

„Tănase are 30.000 de euro salariu. Plus bonusuri. Am mărit contractele lui Șut, Olaru și Crețu. Le-am mărit salariile pentru că am vrut eu. Am zis să se facă dreptate! Și lui Bîrligea i-am mărit, acum are 25.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.