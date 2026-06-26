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Record în fotbal: joacă al 42-lea sezon ca profesionist, la 59 de ani

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Record în fotbal: joacă al 42-lea sezon ca profesionist, la 59 de aniKazu Miura / sursa foto: wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Legendarul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura va continua să scrie istorie. La 59 de ani, „King Kazu” și-a prelungit contractul de împrumut cu echipa Fukushima United din Liga a treia a Japoniei până în iunie 2027, anunțând joi că va juca al 42-lea sezon de fotbal profesionist și va împlini 60 de ani pe teren, potrivit Reuters.

Contract de profesionist prelungit la 59 de ani

Miura, care s-a alăturat clubului Fukushima United sub formă de împrumut de la Yokohama FC la sfârșitul lunii decembrie, va rămâne la formația din J3 după cele șase apariții înregistrate în cadrul unui program scurtat la începutul anului 2026.

Schimbarea calendarului competițional al ligilor profesioniste din Japonia de la sistem primăvară-toamnă la toamnă-primăvară i-a permis să continue aventura.

„Am decis să-mi continui provocarea la Fukushima United FC. Voi continua să ard de pasiune şi să dau tot ce am mai bun la antrenamentele zilnice pentru a contribui la promovarea echipei în J2. Să împărtăşim bucuria împreună”, a declarat Miura într-un comunicat oficial.

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A bătut recordul jucând la 59 de ani, trei luni şi 12 zile

Cea mai recentă apariţie a sa a avut loc în această lună, când a evoluat la vârsta de 59 de ani, trei luni şi 12 zile, extinzându-și propriul record de cel mai în vârstă jucător care a participat într-un meci de ligă profesionistă.

Miura a debutat ca profesionist în 1986 la Santos, în Brazilia, după ce plecase acolo pe cont propriu la doar 15 ani, în 1982, cu visul de a deveni fotbalist. Cariera sa internațională l-a purtat pe mai multe continente: Brazilia, Italia (Genoa), Croaţia (Dinamo Zagreb), Australia (Sydney FC) şi Portugalia (Oliveirense).

A marcat 55 de goluri în cariera sa de 42 de ani

Pentru naționala Japoniei, „King Kazu” a jucat 89 de meciuri și a marcat 55 de goluri după debutul din 1990. Totuși, a fost o absență notabilă din lotul Japoniei la prima sa participare la Cupa Mondială, în 1998, înainte de a se retrage de la națională în 2000.

Chiar și la 59 de ani, Miura continuă să sfideze vârsta și convențiile, rămânând un simbol al pasiunii și al dăruirii pentru fotbal. Prelungirea contractului cu Fukushima United arată că legenda „King Kazu” nu are de gând să renunțe prea curând.

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