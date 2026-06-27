Pescarii din Grecia pot primi, începând de vineri, o compensație financiară pentru capturarea unui pește periculos. Este vorba despre peștele-iepure, o specie toxică ce s-a răspândit în Marea Mediterană. Măsura a fost introdusă de guvernul elen pentru a limita efectele asupra activității de pescuit, după ce exemplarele au provocat pagube importante în special în zona insulei Creta.

Peștele-iepure (Lagocephalus sceleratus) are un corp alungit, în formă de torpilă, și dinți puternici, asemănători celor umani. Specia este periculoasă deoarece pielea și organele sale conțin o neurotoxină puternică, iar consumul poate provoca insuficiență cardiacă.

Autoritățile elene au arătat că această specie, cunoscută în Grecia sub numele de lagokefalos, nu a fost observată în zonele de îmbăiere din stațiunile insulare. În schimb, în ultimele săptămâni, pescarii din largul insulei Creta și din alte regiuni au reclamat distrugerea plaselor și pierderi importante ale capturilor.

Specialiștii consideră că peștele-iepure a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, fiind favorizat de încălzirea apelor. La începutul acestui an, și Cipru a introdus un program similar pentru capturarea acestei specii.

Începând de vineri, guvernul Greciei acordă 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-iepure capturat, deși specia trăiește în mod obișnuit în apele tropicale.

„Este pentru prima dată când o astfel de măsură este adoptată în Grecia”, a declarat ministrul Agriculturii, Margaritis Schinas, fost vicepreşedinte al Comisiei Europene, înainte de lansarea programului.

Ministrul a explicat că exemplarele capturate vor fi congelate și ulterior incinerate în instalațiile administrațiilor locale. Totodată, el a afirmat că programul ar putea fi extins dincolo de insulele afectate în prezent și aplicat în toate apele teritoriale ale Greciei.

În ultimele zile, pe internet au circulat imagini filmate de pescari greci în care peștii își înfig dinții în doze de băuturi răcoritoare sau în bucăți de lemn, ceea ce a amplificat îngrijorarea publicului.

În urmă cu o săptămână, Crucea Roșie Elenă a emis un avertisment de sănătate publică privind această specie, prezentând măsurile de prim ajutor în cazul sângerărilor provocate de eventuale mușcături și avertizând asupra neurotoxinei letale prezente în organele peștelui.

Cu toate acestea, autoritățile și reprezentanții industriei turistice din Creta au transmis că prezența peștilor în larg nu trebuie să provoace reacții exagerate.

„Prezenţa acestor peşti în Marea Mediterană este cunoscută de ani de zile”, se arată într-un comunicat emis vineri de 16 asociaţii medicale şi din domeniul turismului din Creta. „Nu există însă niciun pericol invizibil sau iminent pentru cei care fac baie. Prădătorii marini nu reprezintă o ameninţare pentru siguranţa vizitatorilor şi a locuitorilor”, au mai precizat asociațiile.

Specia provine din zona Indo-Pacificului și a pătruns în apele europene prin Canalul Suez. După intrarea în Marea Mediterană, și-a extins rapid aria de răspândire, iar în ultimele decenii a fost observată în tot mai multe zone ale bazinului estic.

Specialiștii o consideră una dintre cele mai invazive specii marine din regiune. Prezența sa afectează echilibrul ecosistemelor locale, concurând speciile native pentru resurse, dar produce și pierderi economice pescarilor, ale căror activități sunt tot mai des influențate de răspândirea acestui pește.

Denumirea populară a speciei este inspirată de structura neobișnuită a dinților săi. Cei patru dinți puternici sunt uniți și formează o placă dură, asemănătoare unui cioc sau incisivilor specifici iepurilor și rozătoarelor.

Această adaptare îi permite să spargă cochilii rezistente și să deterioreze cu ușurință plasele de pescuit. În același timp, mușcătura sa poate provoca răni serioase persoanelor care încearcă să îl prindă sau să îl manipuleze fără măsuri adecvate de protecție.

Deși au existat incidente în Grecia și în alte țări mediteraneene, atacurile asupra oamenilor sunt rare și apar, de regulă, atunci când peștele este atins, hrănit sau capturat de persoane aflate în apropierea țărmului. Biologii recomandă ca animalul să nu fie deranjat și să fie observat doar de la distanță, la fel ca orice altă specie sălbatică.

Cel mai mare risc este însă reprezentat de tetrodotoxina acumulată în țesuturile sale, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, consumul acestui pește este interzis, iar legislația Uniunii Europene nu permite comercializarea speciilor din această familie pentru alimentația umană.