Autoritățile elene sunt în alertă maximă din cauza înmulțirii accelerate a peștelui-iepure în apele Mării Mediterane. Deși prezența acestei specii invazive nu este o noutate pentru regiune, exemplarele au început să migreze periculos de aproape de mal, în imediata vecinătate a zonelor de scăldat. Din cauza riscurilor crescute, Crucea Roșie Elenă a emis o alertă oficială și un set de recomandări urgente pentru turiști și localnici.

Această specie, ajunsă în Mediterană prin Canalul Suez ca migrant lessepsian, conține o neurotoxină extrem de puternică numită tetrodotoxină. În comunicatul oficial transmis de Crucea Roșie Elenă se precizează că nicio parte a organismului acestui pește nu este sigură pentru alimentație, deoarece substanța toxică este distribuită diferit în țesuturi. Consumul accidental poate provoca intoxicații severe, paralizie musculară și chiar deces, statisticile din regiunea mediteraneeană indicând deja 27 de decese asociate consumului acestei cărți toxice.

Pe lângă pericolul reprezentat de ingerare, specia a început să rănească direct persoanele aflate în apă. Reprezentanții Crucii Roșii Elene explică faptul că, deși mușcătura nu injectează venin, structura osoasă a fălcilor, similară unui cioc extrem de puternic, are capacitatea de a cauza traumatisme cutanate severe și sângerări abundente oamenilor. Până în prezent au fost documentate 28 de atacuri asupra înotătorilor în Marea Mediterană, unul dintre cele mai recente cazuri având loc în stațiunea Varkiza de lângă Atena, unde o femeie a avut nevoie de îngrijiri de urgență și suturi medicale, potrivit novinite.com.

În eventualitatea unui incident, conduita de urgență stabilită de Crucea Roșie Elenă este decisivă pentru evitarea complicațiilor. Rana trebuie curățată imediat exclusiv cu apă curată și săpun simplu, fiind strict interzisă aplicarea de soluții antiseptice fără avizul unui specialist.

Pentru a opri sângerarea abundentă se impune exercitarea unei presiuni constante pe zonă, urmată de prezentarea de urgență la o unitate medicală pentru evaluare, aplicare de copci sau administrarea unui vaccin antitetanos. Dacă incidentul are loc într-o zonă izolată, salvatorii recomandă apelarea imediată a numărului de urgență.