Conducerea Nuclearelectrica a transmis noi informații cu privire la stadiul celor două unități de la CNE Cernavodă, oprite în prezent din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei dau asigurări că deciziile privind reluarea producției vor fi luate în funcție de evoluția condițiilor hidrologice și vor fi anunțate public imediat ce există date concrete.

Reprezentanții societății subliniază că respectă toate normele de transparență specifice unei entități listate pe bursă. Deciziile operaționale privind reluarea activității vor depinde direct de prognozele hidrologice pentru perioada următoare.

„În funcţie de evoluţia prognozelor pentru perioada următoare, Nuclearelectrica va comunica, transparent şi responsabil, având la bază date tehnice certe, cu respectarea prevederilor unei companii listate, deciziile operaţionale privind reconectarea la Sistemul Energetic Naţional”, anunţă, luni, compania într-o postare pe Facebook.

Oprirea celor două reactoare nu generează pericole pentru populație sau pentru mediu. În napoia ușilor închise ale centralei, procedurile de securitate sunt aplicate strict, iar echipamentele sunt menținute sub control permanent.

„În prezent, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprită, cu menţinerea acestora în parametri de siguranţă, fără niciun risc operaţional sau de securitate nucleară asociat”, se menţionează în postare.

Decizia de oprire a Unității 2 a fost luată în mod controlat la data de 13 august, ca urmare a scăderii drastice a debitului Dunării, care nu mai asigura răcirea optimă. Cealaltă unitate, Unitatea 1, fusese deja oprită încă de la sfârșitul lunii iulie. Această sistare dublă a redus producția internă de energie electrică cu aproximativ 10 procentaje, suprapunându-se cu o perioadă de consum record generat de valurile de caniculă.

Pentru a menține Unitatea 2 funcțională cât mai mult timp posibil, autoritățile au recurs la soluții tehnice neconvenționale pe fluviu. Printre acestea s-au numărat dislocarea unei stânci din albia Dunării și scufundarea controlată a patru barje, acțiuni menite să redirecționeze un volum mai mare de apă către priza de captare a centralei.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă reprezintă un pilon strategic pentru securitatea energetică a țării, asigurând în condiții normale de funcționare circa 20% din producția națională de energie electrică.