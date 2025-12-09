Răzvan Popescu, despre volumul „România în derivă”: Este și o fărâmă din mine aici

Scriitorul, scenaristul și jurnalistul Răsvan Popescu și-a lansat sâmbătă, la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, volumul „România în derivă”, pe care îl descrie ca o întoarcere în istoria recentă a țării, menită să scoată la iveală adevăruri dureroase despre „felul nostru păgubos de a fi”.

La lansarea cărții sale, care a avut loc în Spațiul de evenimente „Mircea Sântimbreanu” de la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, Răsvan Popescu a explicat că volumul reprezintă o revizitare a istoriei recente, realizată prin prisma experiențelor sale de jurnalist. Autorul a mărturisit că și-a căutat propria identitate și s-a amestecat printre personaje, păstrând în carte și unele experiențe personale la vârful Puterii.

El a declarat că a încercat să scoată la iveală adevăruri dureroase despre „felul nostru păgubos” de a fi, prezentând o perspectivă conectată la evenimentele ultimilor ani și la libertatea dobândită în această perioadă.

Răsvan Popescu a explicat că motivația sa a fost curiozitatea, care l-a purtat în mină, la Guvern și la Președinție, pentru a observa realitatea din interior. În volumul său, autorul a încercat să surprindă mentalitățile în schimbare și să contureze un portret al României aflate la răscruce, nesigure și repetând aceleași greșeli.

Jurnalistul a subliniat că, după Revoluție, totul părea posibil, dar fundația noii societăți s-a dovedit rapid șubredă. El a comparat ziarele de atunci, cu tiraje de peste un milion, cu publicațiile actuale, pe care le consideră reduse și incomplet retrase în online.

Răsvan Popescu a declarat că România continuă să ducă după ea moștenirea comunistă, iar Europa Occidentală rămâne pentru mulți un miraj. Autorul atrage atenția că reținerea și resemnarea față de trecut și prezent reprezintă cea mai mare eroare și că situația trebuie confruntată direct.

Cartea sa a apărut la Editura Junimea, în Colecția „Omul și societatea contemporană”. Popescu a explicat că, printr-o abordare uneori satirică sau ironică, volumul poate fi și o formă de educație pentru cei care vin, oferind o șansă pentru viitor.