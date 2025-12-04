Gaudeamus, festivalul iubitorilor de cărți. Ce lecturi merită cumpărate

Târgul de Cărți Gaudeamus Radio România și-a deschis porțile din nou pe 3 decembrie, la Romexpo. Evenimentul dedicat iubitorilor de cărți a ajuns la cea de-a 32-a ediție a târgului și reunește peste 180 de participanți și peste 600 de evenimente editoriale pentru vizitatori, potrivit organizatorilor. Intrarea la eveniment este gratuită, iar iubitorii de literatură pot explora printre zeci de titluri care așteaptă să fie descoperite.

Târgul de carte Gaudeamus 2025 poate fi vizitat de miercuri, 3 decembrie, și până duminică, 7 decembrie, între orele 10:00 și 20:00, accesul fiind gratuit. Evenimentul se desfășoară la standurile editurilor participante și în spațiile expoziționale din pavilionul B2 al Romexpo, inclusiv în cinci săli dedicate evenimentelor: „Mircea Nedelciu”, „Mircea Sântimbreanu”, „Eugen Preda”, „Ion Creangă” și „Sala Nicolae Titulescu”.

Programul include lansări precum „Calea Victoriei: Pasajul English” de Cornel Stan, „Gândurile din dulap/ I pensieri nell’armadio” de Elisa Prati, „Povestea unei nopţi de iarnă” de Florin Irimia, cu ilustraţii de Anca Smărăndache, „Nişte ţărani din satul de altădată” de Paula Popoiu și „Recensământul morţilor” de Dan Perşa. La finalul târgului vor fi acordate „Trofeele Gaudeamus” pentru trei edituri și pentru „Cea mai râvnită carte a târgului”, prin Votul Publicului.

Pe 4 decembrie, târgul Gaudeamus 2025 a programat mai multe lansări de carte și evenimente în spațiile expoziționale și la standurile editurilor participante. Printre acestea se numără lansarea cărții „Managementul experienţei turiştilor în destinaţii”, de autoarea Oana-Diana Curteanu (Crîsmariu).

La spațiul „Mircea Nedelciu”, va avea loc lansarea volumului „Călătorind de capul meu” . La standul Editurii Vremea vor avea loc lansări de carte de la Editura Eikon, Editura Fundației România de Mâine și Editura Cetatea de Scaun, precum și portretul de autor organizat de ePublishers – eLiteratura – eDidactica.

Uniunea Elenă din România va prezenta la Spațiul de evenimente „Eugen Preda” cărțile „Minoritățile naționale din România sub același astru: Luceafărul. Traduceri ale poemului «Luceafărul» în limbile minorităților naționale”, „Termenii teologiei patristice” de Cosmin Dumitrescu, „Grecii din Brașov – o sinteză bibliografică” de Ruxandra Nazare și „Desene în cuvinte” de Marina Costa.

Radio România Cultural organizează „Divanul Gaudeamus”, iar Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va susține prezentarea „Rolul și prezența biostatisticii și digitalizării în Facultatea de Stomatologie”.

În cea de-a doua zi de la Gaudeamus, Editura Nemira le oferă cititorilor diferite titluri, proaspete apariții editoriale, care să îi inspire, să le stârnească curiozitatea și să îi apropie de universul fascinant al lecturii. Printre titlurile thrillere care le vor provoca fiori cititorilor, povești de dragoște de neuitat, biografii și serii manga captivante, reprezentanții editurii sunt pregătiți să le ofere curioșilor și recomandări de citit în această iarnă.

Printre recomandările editurii se numără: „Visează androizii oi electrice?” de autorul Philip K. Dick, „Sărutul Pictat” de Elizabeth Hickey”, „Cavalerul celor șapte regate” de faimosul autor George R.R Martin, cunoscut pentru seria „Urzeala Tronurilor”, „Toți ceea ce cauți se află în bibliotecă” de Michiko Aoyama, „Caftul” Florin Chiftulescu”, „O beție cuantică” Goran Mracik, „Chi: Viața de pisică” de Konami Kanata.

În perioada 5–7 decembrie, la standul Humanitas Fiction sunt programate o serie de lansări de carte și evenimente culturale. Pe 5 decembrie, între orele 15:45 și 17:00 vor fi prezentate volumele „Spectacol de gală” de Fiona Davis, „Romanul Parisului” de Ruth Reichl și „O moarte foarte ușoară” de Simone de Beauvoir, precum și „Călătorie către curcubeu” de Yasunari Kawabata și „Cafeneaua Lună Plină” de Mai Mochizuki, cu participarea mai multor invitați și reprezentanți culturali.

Pe 6 decembrie, lansările vor continua cu „Oameni care vor fi mereu cu mine” de Narine Abgarian, „Nu ne despărțim” de Han Kang și „Vremea prădătorilor” de Giuliano da Empoli, precum și „Annie John” de Jamaica Kincaid și „Teatrul de la malul mării” de Joanna Quinn, cu discuții moderate de Denisa Comănescu și invitați. Pe 6 seara vor fi prezentate și „Să furi noaptea” de Romana Petri și „Fiicele pictorului” de Emily Howes.

Pe 7 decembrie, editura Humanitas Fiction va lansa și „Actrița” de Anne Enright, „Long Island” de Colm Tóibín, „Fapte glorioase” de Ferdia Lennon, „Cinematograful călător al domnului Saito” de Annette Bjergfeld, „Investigațiile unei anumite pisici” de Katja Kettu și „Focul imaginației” de Mario Vargas Llosa.

La standul Litera, iubitorii de literatură și ficțiune pot descoperi colecția Folio, șase cărți de ficțiune contemporană ce au propriul trailer. Cititorii pot pune orice volum pe un spațiu semnalizat, iar pe ecran vor apărea șase lumi ce așteaptă să fie descoperite

Pe 7 decembrie, la ora 17:30 vor fi prezentate bestsellerele Gaudeamus de Gabriel Liiceanu, Lidia Bodea și Denisa Comănescu.

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) a publicat „Barometrul de Consum Cultural 2024. Dinamicile tipurilor de consum cultural și rolul educației culturale”. Lucrarea oferă o actualizare a datelor privind comportamentul de consum cultural în spațiul public și analizează deprinderile de consum media ale românilor.

Potrivit barometrului cultural, 26% dintre respondenți au citit cărți, iar 7% au ascultat cărți în format audio. De asemenea, 45% au citit ziare sau reviste, fie în format tipărit, fie online, săptămânal.