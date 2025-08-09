Social Războiul pornit de Nina cu propria suferință, provocată de moartea lui Ion Iliescu







La doar câteva zile de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, Nina Iliescu se confruntă cu o profundă suferință. Potrivit jurnaliștilor de la România TV, aceasta este vizibil abătută, afectată emoțional și a ales să se izoleze complet.

Refuză orice contact, inclusiv cu apropiații, și nu mai răspunde la telefon. De asemenea, nu acceptă nici să fie dusă la spital, în ciuda stării sale de sănătate precare. Nina Iliescu este „foarte îndurerată de pierderea suferită” și, potrivit acelorași surse, a declarat că „îi este dor de soțul ei”.

Conform relatărilor, starea de sănătate a soției fostului președinte este fragilă suferă de amețeli și nu se poate deplasa ușor. Cu toate acestea, Nina Iliescu refuză internarea, preferând să rămână în locuința în care a trăit alături de Ion Iliescu timp de aproape 80 de ani.

Ea a urmărit funeraliile prezidențiale transmise și, potrivit surselor, s-a declarat recunoscătoare pentru modul în care acestea au fost prezentate. Trăiește acum cu amintirile unei vieți deloc ușoare, dar „frumoase”, petrecută aproape în întregime alături de fostul lider al României.

După înmormântarea lui Ion Iliescu, Nina a transmis un mesaj public plin de emoție, publicat joi pe blogul oficial al fostului președinte. „În cea mai grea zi din viaţa mea, care a însemnat o viaţă rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulţumesc tuturor celor care au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului Preşedinte al României libere şi democrate.

Vă mulţumesc pentru că aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire, la devotamentul şi slujirea lui pentru România. Mulţumesc doctorilor şi personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriaşe ca boala să nu învingă mai furios şi mai devreme.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape şi au îngrijit doliul inimii mele.”