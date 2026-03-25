Războiul cu Iranul deschide calea către o pace durabilă în Orientul Mijlociu, spune șeful JP Morgan

Războiul cu Iranul generează riscuri pe termen scurt, însă pe termen lung ar putea deschide calea către o pace durabilă în Orientul Mijlociu, a afirmat Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase potrivit CNBC. Declarațiile au fost făcute în conferința organizate la Washington, unde acesta a participat la o discuție alături de Mike Gallagher, șeful Palantir Technologies.

Potrivit lui Dimon, incertitudinea generată de conflict nu pune în pericol doar stabilitatea politică, ci influențează și comportamentul investitorilor, care devin mai precauți și ezitanți în perioadele tensionate.

„Cred că războiul cu Iranul creşte şansele pe termen lung, este probabil mai riscant pe termen scurt, pentru că nu ştim care va fi rezultatul”, a continuat el.

Șeful celei mai mari bănci americane a subliniat că, în ultimii ani, s-a conturat o apropiere tot mai clară între interesele marilor actori regionali, care par să urmărească un obiectiv comun legat de stabilitate și cooperare.

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar,SUA și Israel sunt menționate ca exemple de state care își aliniază tot mai mult interesele în direcția unei păci pe termen lung.

„Atitudinea nu mai este aceeaşi ca acum 20 de ani. Toţi îşi doresc acest lucru”, a spus Dimon.

Dimon a legat evoluțiile geopolitice de dinamica economică din regiune, explicând că investițiile străine directe ar putea fi afectate în lipsa unui climat stabil, în condițiile în care companiile evită zonele cu risc ridicat.

„Nu pot avea vecini care lansează rachete balistice către centrele lor de date”, a spus el.

În acest context, liderul JPMorgan Chase a explicat că stabilitatea este esențială pentru menținerea fluxurilor de capital și pentru dezvoltarea economică sustenabilă a statelor din regiunea Golfului.