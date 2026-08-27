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Război deschis între UEFA și FIFA. Gianni Infantino, vizat de o plângere penală în Elveția

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Război deschis între UEFA și FIFA. Gianni Infantino, vizat de o plângere penală în ElvețiaFIFA și UEFA sunt acuzate de „complicitate la crime de război”. Sursa foto: colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Conflictele la vârful fotbalului mondial ating un nou nivel critic. UEFA se pregătește să depună o plângere penală în Elveția împotriva lui Gianni Infantino, președintele FIFA. Acuzația principală vizează o presupusă „gestionare neloială” legată de proiectul eșuat numit „FIFA Forward Enterprise”, conform Reuters.

Război deschis între UEFA și FIFA. Gianni Infantino, vizat de o plângere penală în Elveția

Pentru a-și construi cazul, UEFA a solicitat autorităților din Florida să publice toate documentele legate de dezvoltarea proiectului „FIFA Forward Enterprise”, o inițiativă care viza vânzarea de acțiuni de la Cupa Mondială către fonduri private.

Infantino

Sursa foto: Aehiva EVZ

Cererea adresată autorităților judiciare din Florida specifică faptul că UEFA și alte părți interesate „se pregătesc să inițieze proceduri penale în Elveția împotriva lui Infantino, precum și potențial împotriva altor oficiali și consilieri FIFA”. Demersul se bazează pe Secțiunea 1782 din Codul Judiciar al SUA, un instrument legal ce permite obținerea de probe pe teritoriul american pentru a fi folosite în proceduri desfășurate în străinătate.

Miza electorală din spatele scandalului

Această acțiune de amploare demonstrează clar intenția UEFA de a exercita presiuni asupra actualului șef al fotbalului mondial. Scopul este determinarea lui Infantino de a renunța la candidatură pentru obținerea unui nou mandat la cârma instituției.

Decizia finală privind conducerea FIFA urmează să fie luată pe 18 martie, în cadrul congresului electiv care va avea loc la Rabat, în Maroc.

Altfel, ieri, Răzvan Burleanu, președintele FRF, l-a criticat public pe liderul FIFA. „În momentul de faţă, atât eu personal, cât şi colegii din Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, putem spune că ne-am pierdut total încrederea în Gianni Infantino. Acest lucru înseamnă pur şi simplu că nu-l vom vota dacă nu se va retrage şi va candida pentru un nou mandat în martie 2027. Pot să vă spun mai mult decât atât, că a trecut aproape o lună de când suntem în această criză şi nici eu şi nici colegii mei din bordul FIFA nu am fost sunaţi pentru a ni se oferi explicaţii suplimentare, dar şi garanţii că o asemenea iniţiativă de privatizare a fotbalului nu va fi reluată în viitor.”

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