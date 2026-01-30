International

Răsturnare de situație în Panama. Curtea Supremă anulează afacerea de miliarde a Hong Kongului

Răsturnare de situație în Panama. Curtea Supremă anulează afacerea de miliarde a Hong KonguluiCanalul Panama / sursa foto: dreamstime.com
Curtea Supremă din Panama a decis joi anularea concesiunii care permitea conglomeratului din Hong Kong CK Hutchison să exploateze două porturi strategice aflate la intrările Canalului Panama. Hotărârea intervine într-un context geopolitic sensibil, marcat de eforturile Statelor Unite de a limita influența Chinei asupra acestei rute maritime esențiale pentru comerțul mondial, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Decizia Curții și motivele invocate

Adunarea plenară a instanței supreme a declarat „neconstituționale” actele normative care au stat la baza concesiunii acordate companiei CK Hutchison pentru operarea porturilor Cristobal și Balboa.

Conform comunicatului oficial, aceste legi nu respectă cadrul constituțional al statului panamez, motiv pentru care contractele au fost invalidate.

Solicitarea de anulare a fost formulată de Curtea de Conturi din Panama, care a depus două plângeri în cursul anului trecut.

Instituția a susținut că acordurile au generat nereguli administrative și financiare. Demersul a avut loc într-un climat politic tensionat, alimentat de declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care a afirmat că această cale navigabilă strategică s-ar afla sub influența Beijingului și a amenințat cu preluarea controlului asupra canalului.

Poziția autorităților panameze

Președintele statului Panama, José Raúl Mulino, a criticat în mai multe rânduri contractele de concesiune, pe care le-a descris drept „păguboase” și „contrare intereselor naționale”.

În paralel, administrația americană solicită în prezent condiții preferențiale pentru navele Statelor Unite care tranzitează canalul, cerere ce amplifică presiunile diplomatice asupra autorităților de la Panama City.

Detalii despre concesiune și activitatea CK Hutchison

CK Hutchison, fondat de miliardarul Li Ka-shing, este unul dintre cele mai mari conglomerate din Hong Kong, activ în domenii precum infrastructura, telecomunicațiile, logistica, sectorul financiar și comerțul cu amănuntul.

Filiala sa Hutchison Ports PPC administrează porturile Cristobal, situat pe coasta Atlanticului, și Balboa, aflat pe coasta Pacificului, încă din anul 1997. Compania a obținut inițial o concesiune de 25 de ani, prelungită ulterior cu încă 25 de ani în 2021.

În ianuarie 2025, reprezentanții filialei au declarat că, în ultimii trei ani, au achitat statului panamez aproximativ 59 de milioane de dolari și că majoritatea angajaților sunt cetățeni panamezi.

Reacția piețelor și posibile evoluții

După anunțarea deciziei Curții Supreme, acțiunile CK Hutchison au înregistrat o scădere semnificativă la Bursa din Hong Kong. Vineri dimineață, în jurul orei 05:40 GMT, titlurile companiei erau în declin cu 5,28%.

Bursa in scadere

Bursa in scadere / sursa foto: dreamstime.com

În martie 2025, grupul acceptase să cedeze controlul asupra celor două porturi unui consorțiu condus de fondul american BlackRock. Tranzacția, privită cu suspiciune de autoritățile chineze, nu a fost însă finalizată până în prezent.

Importanța strategică a Canalului Panama

Canalul Panama, construit de Statele Unite și inaugurat în 1914, a fost transferat sub control panamez în 1999, în baza unor tratate bilaterale negociate în timpul mandatului președintelui american Jimmy Carter.

Canalul, cu o lungime de aproximativ 80 de kilometri, leagă Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific și este utilizat intens de Statele Unite și China, principalii săi beneficiari comerciali. Aproximativ 5% din comerțul maritim mondial tranzitează această rută.

Administrația Canalului Panama a anunțat în luna noiembrie că mai multe companii chineze și-au manifestat interesul pentru o licitație privind construirea a două noi porturi de-a lungul acestei căi navigabile.

