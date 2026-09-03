Rareș Bogdan: „Problemele de acasă se rezolvă acasă”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a transmis, joi, un mesaj în contextul disputei de la Bruxelles privind o posibilă rezoluție referitoare la statul de drept în România. Reacția vine după ce PPE, familia politică europeană din care face parte PNL, nu a susținut propunerile venite dinspre Renew Europe pentru promovarea unei astfel de rezoluții în Parlamentul European.

„Nu voi vota niciodată o rezoluție împotriva țării mele!”, a transmis Rareș Bogdan, care susține că disputele politice interne nu ar trebui transferate la Bruxelles.

Rareș Bogdan a transmis că disputele politice nu ar trebui transferate la nivel european și a insistat asupra necesității protejării imaginii României în afara țării.

„Să nu ne mai denigrăm neamul și țara! Să spunem răspicat peste tot că suntem români! România, înainte de orice! Nu voi vota niciodată o rezoluție împotriva țării mele! Niciodată nu voi trăda interesele României! Nu voi acționa niciodată în vreun fel pentru a afecta imaginea țării mele! Problemele de acasă se rezolvă acasă. Și în familie, și pentru țara ta. Nu în spațiul public, nu la Bruxelles!”

Discuțiile de la Bruxelles au venit după ce, la 1 septembrie, Grupul de Monitorizare pentru Democrație, Statul de Drept și Drepturi Fundamentale din Parlamentul European a analizat mai multe teme referitoare la România. Potrivit informațiilor publicate joi, ulterior au existat discuții privind o posibilă rezoluție referitoare la statul de drept, însă aceasta nu a ajuns pe agenda oficială a Parlamentului European.

Controversele au legătură și cu modificările aduse legislației privind integritatea, inclusiv cu așa-numitul „amendament Fritz”. La sfârșitul lunii august, liderii PPE și Renew Europe au trimis o scrisoare Comisiei Europene în care au cerut ca plata a 770 de milioane de euro din PNRR să fie analizată și prin prisma respectării statului de drept și a legislației europene.

Comisia Europeană a transmis ulterior că legea privind integritatea va fi evaluată în cadrul celei de-a șasea și ultimei cereri de plată depuse de România prin PNRR.

În mesajul său, Rareș Bogdan face referire directă la poziția adoptată în cele din urmă de PNL și PPE.

„Cine pune umărul pentru transformarea României într-un nou caz „Ungaria lui Victor Orban” sau „Polonia condusă de PiS” este inconștient. Sau pur și simplu trădător de neam și țară. Și nu la figurat. Până la urmă, PNL și EPP au înțeles, din fericire, care este miza. Și faptul că există riscuri devastatoare pentru România. Interesul personal sau de grup nu trebuie să primeze în fața interesului țării tale. Cine face asta nu merită statutul de Român.”

Europarlamentarul PNL și-a încheiat mesajul cu o referire la George Enescu și la plecarea acestuia la Viena, în 1888, când avea șapte ani.

„George Enescu a plecat la Viena, la 7 ani, în toamna lui 1888. Fusese admis la Conservator. Dialog pe drum. „Mamă, pot să le spun acolo, la Viena, că sunt român?” „Sigur, de ce să nu le spui?” „Mă gândeam... să nu creadă că mă laud”.”

Rareș Bogdan și-a încheiat postarea cu un apel la asumarea identității naționale.

„Poate a venit momentul să spunem răspicat peste tot că suntem români, nu să ne denigrăm unii pe alții sau propria țară!”