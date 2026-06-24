Rareș Bogdan, mesaj tăios pentru Ilie Bolojan: „Ipocrizie fără margini”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan îl acuză pe Ilie Bolojan de dublu standard, susținând că partidul este dispus să voteze un guvern PSD, după ce anterior a refuzat să sprijine executivul propus de Adrian Veștea.

Într-o postare publicată pe Facebook, Rareș Bogdan a criticat decizia anunțată de conducerea liberală și a făcut referire la refuzul PNL de a susține în Parlament guvernul propus de Adrian Veștea.

„Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal. Sancţionaţi pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece ţara avea şi are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susţineam un premier PNL, un vicepremier PNL şi 5 miniştri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul şi să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan şi camarila slugilor anunţă că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD... !!!!! Tare, nu?”, scrie europarlamentarul Rareş Bogdan pe Facebook.

Acesta a ridicat și întrebarea privind eventualele consecințe pentru cei care vor susține noua formulă guvernamentală.

Rareș Bogdan afirmă că argumentele invocate anterior privind stabilitatea și situația economică sunt contrazise de noua poziție a partidului.

„Acum nu mai sunt “salvarea ţării”, pericolul de “junk” şi „stabilitatea bugetară” gargară, vorbe în vânt? Este un teatru ieftin în care marile principii doctrinare devin brusc flexibile (un fleac, i-am ciuruit) când se apropie votul. Culmea ipocriziei politice!”, comentează Rareş Bogdan.

Europarlamentarul liberal susține că, în actualul context, sprijinul acordat unui executiv PSD reprezintă o contradicție față de mesajele transmise anterior de partid.

”Nu se urcă oficial în aceeaşi barcă, ca să nu-şi enerveze electoratul chiar de tot, dar le ţine vâslele din umbră”, spune Bogdan.

În continuarea mesajului, eurodeputatul PNL a afirmat că actuala strategie politică reprezintă o încercare de evitare a responsabilității.

”Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei. Dar economia se duce de râpă din cauza găurilor din buget, a taxelor aberante şi a măsurilor anti-economice promovate în ultimul an. Aşa se ajunge la situaţia aberantă în care exact cei care se pretindeau reformatori şi intransigenţi livrează acum linişte legislativă exact celor pe care îi numeau adversari de neîmpăcat. Asta da coloană vertebrală!”, mai comentează eurodeputatul PNL.

Declarațiile lui Rareș Bogdan vin după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că liberalii consideră necesară semnarea unui acord politic care să fie valabil până la sfârșitul anului și care să fie susținut de formațiunile parlamentare.

Potrivit acestuia, variantele discutate sunt fie un guvern minoritar PSD, fie un executiv format în jurul PNL, USR și UDMR.

Ilie Bolojan a declarat că PNL este dispus să voteze una dintre aceste formule de guvernare, în situația în care nu va fi acceptată varianta propusă de liberali.