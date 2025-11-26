Monden

Ramona Olaru: Nu există omul pe care să-l sun la trei dimineața

Comentează știrea
Ramona Olaru: Nu există omul pe care să-l sun la trei dimineațaSursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Co-prezentatoarea celor de la Neața a declarat la un podcast că nu are pe cine să sune în cazul în care i se întâmplă ceva. Drept urmare încearcă să își rezolve singură problemele.

Ramona Olaru se bazează doar pe ea

Prezentatoarea a explicat că este obișnuită să nu bazeze pe nimeni și să fie singura care are grijă de ea. ”Nu există omul pe care să-l sun la trei dimineața. Nu m-am gândit niciodată să am un om pe care să-l sun la trei dimineața.

Ramona Olaru

Ramona Olaru

Dar probabil că dacă aș suna-o pe Alina, prietena și asociata mea, ar fi acolo. Nu s-a întâmplat, nu am fost pusă niciodată în situația asta. Nu am trimis mesaje la miez de noapte”, a spus Ramona Olaru.

”Nu mai am încredere în oameni”

Motivul pentru care șatena a ajuns în această situație este acela că și-a pierdut încrederea în oameni. ”M-am descurcat mereu când a fost o situație nepotrivită. În primul rând eu asta fac. Când mi se întâmplă ceva, caut eu soluțiile. Dacă mă îngrop de tot probabil va trebui să sun pe cineva. Nu știu pe cine încă. Nu am pe cine.

Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu
Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu

Nu am o bază sigură 100% să știu că nu contează ce se întâmplă, eu acolo sun, dacă se întâmplă. Nu am, probabil și din cauza faptului că am pierdut încrederea în toți oamenii. Eu încerc să mai am încredere, dar nu mai… În fiecare zi mi se demonstrează să nu mai am”, a mai declarat ea.

Greu și cu bărbații

Prezentatoarea, deși este o femeie frumoasă și râvnită spune că îi este foarte greu să găsească pe cineva potrivit. Drept urmare preferă să stea singură până când acest lucru se va întâmpla, dacă se va întâmpla.

Ramona Olaru a fost căsătorită, dar a divorțat. Apoi a primit un inel de logodnă de la Cătălin Cazacu, dar căsătoria lor nu s-a mai concretizat. Iar de atunci șatena este singură, deși a recunoscut că a mai încercat să iasă la întâlniri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:19 - Fulgy, scandal și bătaie în Dubai. În rolurile principale el și BDLP
16:11 - Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
16:02 - Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu
15:56 - Nicușor Dan: Statul rămâne în urmă față de ritmul societății
15:47 - Impactul economic al încetării activității Lukoil în România. Statul poate acționa pentru a controla situația
15:35 - Decizie dată de judecători într-un dosar celebru din fotbalul românesc. Mari emoții pentru Dumitru Dragomir

HAI România!

S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului

Proiecte speciale