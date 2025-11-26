Ramona Olaru: Nu există omul pe care să-l sun la trei dimineața

Co-prezentatoarea celor de la Neața a declarat la un podcast că nu are pe cine să sune în cazul în care i se întâmplă ceva. Drept urmare încearcă să își rezolve singură problemele.

Prezentatoarea a explicat că este obișnuită să nu bazeze pe nimeni și să fie singura care are grijă de ea. ”Nu există omul pe care să-l sun la trei dimineața. Nu m-am gândit niciodată să am un om pe care să-l sun la trei dimineața.

Dar probabil că dacă aș suna-o pe Alina, prietena și asociata mea, ar fi acolo. Nu s-a întâmplat, nu am fost pusă niciodată în situația asta. Nu am trimis mesaje la miez de noapte”, a spus Ramona Olaru.

Motivul pentru care șatena a ajuns în această situație este acela că și-a pierdut încrederea în oameni. ”M-am descurcat mereu când a fost o situație nepotrivită. În primul rând eu asta fac. Când mi se întâmplă ceva, caut eu soluțiile. Dacă mă îngrop de tot probabil va trebui să sun pe cineva. Nu știu pe cine încă. Nu am pe cine.

Nu am o bază sigură 100% să știu că nu contează ce se întâmplă, eu acolo sun, dacă se întâmplă. Nu am, probabil și din cauza faptului că am pierdut încrederea în toți oamenii. Eu încerc să mai am încredere, dar nu mai… În fiecare zi mi se demonstrează să nu mai am”, a mai declarat ea.

Prezentatoarea, deși este o femeie frumoasă și râvnită spune că îi este foarte greu să găsească pe cineva potrivit. Drept urmare preferă să stea singură până când acest lucru se va întâmpla, dacă se va întâmpla.

Ramona Olaru a fost căsătorită, dar a divorțat. Apoi a primit un inel de logodnă de la Cătălin Cazacu, dar căsătoria lor nu s-a mai concretizat. Iar de atunci șatena este singură, deși a recunoscut că a mai încercat să iasă la întâlniri.