Monden Ramona Olaru, prima apariție cu noul iubit la televizor. Colegii au făcut haz de necaz







Ramona Olaru, asistenta de la Antena 1, trăiește din nou fiorii dragostei. După luni în care și-a ținut relația departe de ochii publicului, șatena a decis să-și prezinte iubitul în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Astfel, Stefanos Kyriakos Anthopoulos, artist de origine greacă, a pășit pentru prima dată în fața camerelor împreună cu Ramona, făcându-și debutul în fața colegilor matinalului și a telespectatorilor.

Stefanos nu este deloc un necunoscut în România. Stabilit de mai mulți ani în țară, el a mai avut apariții TV și este activ în domeniul muzical, ceea ce i-a facilitat integrarea rapidă în atmosfera matinalului. Prezentarea sa a fost mai mult decât formală, colegii Ramonei luându-l imediat la întrebări și testând chimia dintre cei doi.

Momentul cel mai amuzant a fost atunci când Răzvan Simion i-a spus direct lui Stefanos: „Kalimera, cumnate!” – o expresie care a făcut clar faptul că relația dintre Ramona și Stefanos este serioasă și că există deja o legătură familiară între ei. Schimbul de replici a continuat cu un ton glumeț, dar și afectuos:

Răzvan Simion: „Atenție, că vă destram echipa. Intru în echipa voastră ca vulpea în găini.” Stefanos: „Fac muzică în general în greacă, acum am făcut în spaniolă, că așa mi-a venit.” Răzvan Simion: „Cine se trezește primul?” Stefanos: „Ramona.” Răzvan Simion: „Și ce-i zici, în limba aia a ta?” Stefanos: „Îi zic în română ‘ce faci, fetița mea?’”

Pentru Ramona Olaru, acest moment a marcat o deschidere către public, după o perioadă în care a păstrat discreția asupra vieții sale personale. Asistena TV a vrut să le arate telespectatorilor că relația este stabilă și că iubitul său este integrat atât în viața sa profesională, cât și în cercul apropiat de prieteni și colegi.

În plus, apariția lui Stefanos a adus și un strop de divertisment în platou, acesta interpretând o melodie în spaniolă, ceea ce a stârnit glume și comentarii amicale din partea echipei matinalului. Momentele au surprins publicul și au transmis un mesaj clar: Ramona Olaru a găsit un partener compatibil și relația lor este una plină de chimie, umor și respect reciproc.