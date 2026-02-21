Social

Rămășițele Sfântului Francisc, expuse pentru prima dată după analizele din 2015

Rămășițele Sfântului Francisc, expuse pentru prima dată după analizele din 2015Sfântul Francisc de Assisi. Sursa foto: Wikipedia
Osuarul cu rămășițele a fost prezentat sâmbătă publicului pentru prima dată în istorie, la Basilica din Assisi, centrul Italiei. Expoziția va fi deschisă timp de o lună, cu ocazia marcării a 800 de ani de la moartea sfântului, potrivit EFE.

Semnificația rămășițelor Sântului Francisc pentru credincioși și vizitatori

Fratele Giulio Cesareo, directorul biroului de comunicare al Sfântului Convent, a declarat că oasele deteriorate ale sfântului transmit sacrificiul său total și pot fi relevante atât pentru credincioși, cât și pentru necredincioși.

Rămășițele au dispărut timp de secole și au fost găsite în noaptea de 12 spre 13 decembrie 1818. Prima examinare oficială a avut loc în 1819, confirmând identitatea lor. Alte analize, în 1978 și 2015, au oferit date științifice suplimentare și au reconfirmat că este vorba despre trupul Sfântului Francisc.

Ceremonia de plasare a rămășițelor, acordată de Papa Leon

Sâmbătă, la ora 16. 00, rămășițele au fost transferate din criptă și așezate la picioarele altarului papal din biserica inferioară a Bazilicii Sfântul Francisc. Ceremonia a fost prezidată de cardinalul spaniol Ángel Fernández Artime. Aprobarea pentru expunere a fost acordată de Papa Leon al XIV-lea prin Secretariatul de Stat al Vaticanului.

Papa Leon

Papa Leon / sursa foto: captură video

Vizitatorii și credincioșii vor putea vedea rămășițele pe durata Postului Mare, care începe luna viitoare. Până acum, aproape 400.000 de persoane și-au făcut rezervări, iar în weekenduri pot fi așteptați până la 20.000 de vizitatori.

Reintroducerea sărbătorii Sfântului Francisc în Italia

Parlamentul italian a inclus în calendarul oficial sărbătoarea Sfântului Francisc, patronul Italiei, pe 4 octombrie. Aceasta a fost reintrodusă la jumătate de secol după ce fusese eliminată anterior.te de secol după ce fusese eliminată anterior.

