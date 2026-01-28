Raluca Pastramă, datorii la fostul soț. Ce sumă îi datorează lui Pepe

Raluca Pastramă este vizată de zeci de procese inițiate de Pepe, care, la cinci ani după divorț, încearcă să-și recupereze o sumă importantă de bani, potrivit Cancan.

Raluca Pastramă deține o grădiniță înregistrată pe firma ROSA MARIA MUSIC SRL, care ar datora firmei lui Pepe, PEPE LATIN LIVE MUSIC SRL, suma de 172.000 de lei. Banii provin dintr-un împrumut acordat anterior de firma lui Pepe firmei deținute de Raluca Pastramă.

Pepe solicită să se țină cont de titlul executoriu și de executarea silită, susținând că nu a fost plătit niciun leu din această creanță. În plus, nu există suspendare a procedurii, iar creanța beneficiază de autoritate de lucru judecat, motiv pentru care se cere respingerea cererii de suspendare, se arată în datele obținute de Cancan.

Raluca Pastramă nu neagă datoria către firma lui Pepe, dar susține că nu are bani pentru a o plăti, situație confirmată și de bilanțul contabil. Ultimul raport financiar arată că grădinița, care are doar doi angajați, a înregistrat venituri de 321.095 de lei, fără profit, și cheltuieli de aproape 700.000 de lei.

Grădinița mai are datorii totale de 730.000 de lei, iar potrivit ANAF figurează cu obligații de peste 130.000 de lei către stat, reprezentând taxe, contribuții sociale și de sănătate. Situația financiară arată că firma nu poate acoperi în prezent creanțele revendicate de PEPE LATIN LIVE MUSIC SRL.

Grădinița s-ar confrunta cu datorii neînregistrate anterior

Raluca Pastramă a declarat că afacerea primită de la Pepe după divorț s-a transformat într-o capcană de datorii ascunse. Ea susține că, la momentul divorțului, firma fusese plină de contracte de împrumut și alte obligații făcute de fostul soț în timpul căsniciei, iar administratorul a prelungit aceste contracte în ultimele luni.

Fosta soție a lui Pepe a spus că a preluat firma de bună credință și că nu știa de sumele datorate, deoarece în timpul căsniciei cu artistul, acestase ocupa de toate treburile contabile. Abia după trei ani de la divorț au început să-i vină notificări cu cereri de plată a unor sume considerabile, care nu apăreau în evidențele contabile, a explicat Raluca Pastramă